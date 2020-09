Das Fischen boomt bei den Urnern auch in der Krise 75 Neu- und Jungfischer informieren sich am eintägigen Lehrgang über die Fischerei und ihre Vorschriften. 10.09.2020, 17.16 Uhr

Den Jung- und Neufischern wird die Anatomie des Fisches erklärt. Bild: PD / Urner Zeitung

(RIN) Jedes Jahr führt der Urner Fischereiverein (UFV) im Auftrag der Urner Fischereiverwaltung einen Lehrgang für Neu- und Jungfischer durch. Dieses Jahr sollte er am Samstag, 14. März, stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste er aber verschoben werden. Dank einem Entgegenkommen der Fischereiverwaltung konnte dann aber eine Übergangslösung gefunden werden und sobald die Corona-Situation es zuliess, wurden Ersatzkurse für den Lehrgang geplant. Statt einem grossen Kurs fanden nun zwei kleinere statt: Mit jeweils maximal 40 Teilnehmenden und einem reduzierten Kursprogramm. So besuchten 75 Neu- und Jungfischer – 46 Jugendliche und 29 Erwachsene – die beiden Ersatzkurse.

Am Posten der Fischkunde und der Vorschriften wurde nicht nur gezeigt, wo man sich über die aktuellen Vorschriften informieren kann, sondern es wurde auch gleich geübt, wie man ein Patent richtig ausfüllt. Die Anatomie des Fisches konnte an einer Schautafel und an einem präparierten Fisch aus der Nähe studiert werden. Nach dem Lehrfilm zur Ethik der Fischerei und dem tierschutzgerechten Umgang mit Fischen wurden die Lebensräume der Fische behandelt. Was braucht es, damit sich die Fische wohl fühlen und wo liegen die Unterschiede zwischen den Lebensräumen und Fischarten?

Prüfung für das Fischerpatent wird abgelegt

Hilfsmittel wie das Elektrofanggerät wurden vorgestellt und die Arbeit der Fischereiverwaltung erklärt. Mit einer grossen Anzahl präparierter Insekten, Fischnährtieren in allen Entwicklungsstadien und den spannenden Ausführungen von Heinz Suter konnten sich alle über die Nahrung unserer Fische informieren. Seit 2009 kann in der Schweiz –mit wenigen Ausnahmen – kein Fischerpatent mehr ohne Sachkundenachweis (SANA) erworben werden. Zum Schluss des Kurstages ging es somit an die Prüfungsbogen. Von 50 Fragen müssen 40 richtig beantwortet werden. Wer das schaffte, erhielt etwa 2 Wochen später Post aus Bern mit dem sehnlichst erwarteten SANA-Ausweis.

Der nächste Neu- und Jungfischerkurs des UFV findet am Samstag, 20 März 2021, statt. Die Anmeldung wird anfangs Jahr auf der Homepage des UFV (www.ufv.ch) aufgeschaltet.