Freizeit Coronakonformes Hobby: Die Fischerei im Kanton Uri boomt Aktuelle Zahlen zeigen: Fischen ist im Kanton Uri angesagt. 2020 lösten rekordverdächtig viele Erwachsene ein Jahrespatent. Dagegen sank das Interesse bei der Jugend ein wenig. Insgesamt spricht der Fischereiverein aber von einem anhaltenden Trend. Anian Heierli 09.03.2021, 18.35 Uhr

Ferien, Grossanlässe, Kinobesuche. Vieles war im Pandemiejahr 2020 gar nicht oder nur beschränkt möglich. Gezwungenermassen entdeckten die Schweizer ihr Land neu. Wer nicht zu Hause rumsitzen wollte, ging an die frische Luft. Der Kanton Uri bildete dahingehend keine Ausnahme. Aktuelle Zahlen des Amts für Umweltschutz zeigen: Das Fischen boomte. Zumindest bei den über 18-Jährigen.

2020 wurden 846 Fischereipatente für Erwachsene gelöst. Im Zehnjahresvergleich ist das Rekord. 2019 waren es mit 727 Patenten rund 16 Prozent weniger. Demgegenüber gibt es aber bei den Jugendlichen einen leichten Rückgang von 10 Prozent. So wurden 2019 insgesamt 240 Jahrespatente an Minderjährige verkauft. 2020 waren es dann nur noch 218. Insgesamt zeigen die Zahlen aber, dass Fischen im Kanton Uri immer beliebter wird. Seit 2015 werden – wenn man Jugendliche und Erwachsene zusammenzählt – im Schnitt über 1000 Jahrespatente gelöst.

Patrik von Mentlen, Fischereiartikel Händler aus Altdorf UR, sagt: «Die Qualität des Materials wurde in den letzten Jahren besser, während der Preis sank.» Bild: Anian Heierli (Altdorf, 9. März 2021)

Diesen Trend spürt auch Peter Vorwerk, Präsident des Urner Fischereivereins. «Seit Jahren haben wir immer etwa 100 Teilnehmer bei den Anfängerkursen», sagt er. «Von den Teilnehmern sind etwa zwei Drittel jugendlich.» Auch dieses Jahr gibt es wieder zahlreiche Anmeldungen. So steht der Kurs 2021 bald an. Dieser ist in eineinhalb Wochen, am 20. März. Wegen Corona findet er aber nur online per Videoscreen statt.

Ausweis auf Lebzeit

«Die Teilnehmer erhalten den Ausweis anschliessend befristet auf ein Jahr», erklärt Vorwerk. Der Praxisteil und die Prüfung können dann voraussichtlich im Herbst nachgeholt werden. Wer besteht, erhält den Sana-Ausweis auf Lebzeit. Dieser berechtigt schweizweit für das Lösen von Fischereipatenten. Doch warum ist Fischen gerade im Kanton Uri derart beliebt? Vorwerk schwärmt:

«Wir haben geniale Verhältnisse. Mit einem Patent kann man sämtliche Gewässer befischen.»

Nur wenige seien in Privatbesitz. Etwa der Oberalp- und Arnisee und das Staubecken im Isenthal. Zudem hat Fischen in Uri Tradition. «Viele Eltern und Grosseltern geben das Hobby weiter an ihre Kinder», so Vorwerk. Letztlich sei es ja ein schöner Zeitvertreib draussen in der Natur.

Mit 80 Franken sind Anfänger dabei. Dafür gibt es bereits eine Allrounder-Rute inklusive Rolle, die sich sowohl für den See wie auch den Bach eignet. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 9. März 2021)

Trotz Tradition habe sich das Fischen verändert. Der Präsident des Fischereivereins weiss, dass heute weniger die Grösse des Fangs im Vordergrund steht. «Gerade für die Jungen ist das Erlebnis am Gewässer zentral. Viele spezialisieren sich auf eine Fischer-Methode und perfektionieren diese.» Selbstverständlich wolle man am Abend aber auch etwas in der Pfanne haben. Die Kilos im Rucksack seien aber nicht mehr ausschlaggebend.

So viele Frauen wie Männer

Im Kanton Uri ist Fischen kein Hobby, das von Männern dominiert wird. Im Gegenteil: «Seit ich dabei bin, gibt es im Kurs so viele Frauen wie Männer. Es hat immer auch viele Mütter, die zusammen mit ihren Kindern mit dem Fischen anfangen.» Hinzu kommt, dass Fischen bezahlbar ist. Minderjährige erhalten das Jahrespatent für 60 Franken. Für Erwachsene kostet es 330 Franken.

Auch das Material wurde in den letzten Jahren günstiger. «Bei gleicher oder sogar zunehmender Qualität», sagt Patrik von Mentlen, der in Altdorf an der Flüelerstrasse einen Laden für Jagd- und Fischereizubehör führt. Von Mentlen rechnet vor, dass bereits 80 Franken reichen, um vernünftig mit dem Hobby starten zu können.

Die Qual der Wahl: Im Kanton Uri sind diverse Arten der Fischerei möglich, die unterschiedliche Köder erfordern. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 9. März 2021)

Der Hauptbestandteil besteht aus einer Rute mit Rolle. Dann braucht es Schnur, Schwimmer, Köder und etwas Blei. «Einem Anfänger empfehle ich eine Teleskop-Rute», so von Mentlen. Er erklärt: «Diese lässt sich auf ein kleines Packmass ineinanderschieben.» Ohnehin rät er Neu- und Jungfischern in Uri zu preiswerten Ruten. «Die Umgebung ist rau. Es geht immer wieder etwas kaputt.» Natürlich gebe es auch Spezialisten, die mit etwas teurerem Material unterwegs seien.

Bei von Mentlen findet man alles: vom Fliegen- übers Seefischen bis zum Zubehör für den Bach. «Anfängern empfehle ich das Fischen mit einem Wurm oder einer Made.» Das könne man sowohl am See als auch am Bach praktizieren. Doch gerade seinen jungen Kunden rät er zur Vorsicht. «In Uri haben wir stark fliessende Gewässer. Hineinfallen ist nicht zu empfehlen. Hinzu kommt im Frühjahr noch die Lawinengefahr.» Ohne Risiko könne man aber das Fischen am Fliessgewässer in Altdorf am Dorfbach und am Giessen üben. Auch dort habe es Forellen.

Fliegenfischen, die Köngisdisziplin

Im Urnersee darf das ganze Jahr gefischt werden. In Fliessgewässern startet die Saison Mitte April und an den Bergseen im Juni. Diese sind etwa ideal für das Fischen mit Zapfen, Spinner und Kunstköder oder das Fliegenfischen, der Königsdisziplin. «Fliegenfischen ist vom Material und der Technik her anspruchsvoll», so von Mentlen. Anfängern empfiehlt er deshalb einen Extrakurs.

Dass Fischen im Trend ist, spürt auch von Mentlen. Trotzdem macht er sich um den Bestand keine Sorgen. «Soweit ich es von meinen Kunden vernommen habe, gibt es gerade in den Bächen viele Fische», sagt er. «Weniger Gutes habe ich im letzten Jahr vom Göscheneralpsee gehört.» Trotzdem lautet sein abschliessendes Fazit: «Zwar sieht man an den Urner Gewässern mehr Leute, die ihre Angel auswerfen, als früher. Doch es hat genügend Fische.»