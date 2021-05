Fischerei Bald heisst's an allen Urner Gewässern wieder «Petri Heil!» Auf Anfang Juni werden alle Fischereigewässer im Kanton Uri für die Angelfischerei offen sein. Auch im Seelisbergersee darf zur Schonung der Egli erst ab dem 1. Juni gefischt werden. 11.05.2021, 14.33 Uhr

(pd/RIN) Welche Fischerin, welcher Fischer träumt nicht vom grossen Fang? Für viele ist doch das einer der Gründe, unzählige Stunden an einem Gewässer zu verbringen. Das Interesse am Fischen hat während der Coronapandemie tendenziell nochmals zugenommen (wir berichteten).

Die Fischereiverwaltung versenkt Bäumchen im Seelisbergersee zur Verbesserung des Egli-Aufkommens. Bild: PD

Mit der Eröffnung der Bergseen und des Seelisbergersees auf Anfang Juni 2021 stehen nun alle Urner Gewässer wieder für die Fischerei offen, gibt die Gesundheits-, Sozial und Umweltdirektion Uri bekannt. Da in den Bergen noch viel Schnee liegt und mit Lawinen zu rechnen sei, appelliert das Amt für Umweltschutz aber an die Eigenverantwortung der Fischerinnen und Fischer.

Bäumchen versenken für besseren Schutz der Fische



In den vergangenen Jahren wurden in Zusammenhang mit dem Fang von grossen Egli und durchzogenen Fangzahlen im Seelisbergersee verschiedene Fragen aufgeworfen. Auf Basis eines Kurzgutachtens habe die Fischereiverwaltung seither verschiedene Massnahmen zur Förderung der Egli im Seelisbergersee umgesetzt. So wird die Schonzeit der Egli im Seelisbergersee seit diesem Jahr vorsorglich um zwei Wochen, also bis am 31. Mai verlängert. Die diesjährige Fischereisaison am Seelisbergersee wird folglich erst am 1. Juni eröffnet. «Mit dieser Massnahme sollen die laichenden Egli geschützt werden», heisst es in der Mitteilung. Damit die Egli ihre Laichbänder besser ablegen können, wurde schon im Jahr 2019 und nun auch dieses Jahr Bäumchen im See versenkt. Diese Bäumchen würden auch für die Jungfische einen besseren Schutz bieten. Zur Kontrolle der Massnahmen und zum besseren Gesamtverständnis des Sees sind zudem eine Dokumentation der Laichbänder und Profilaufnahmen vorgesehen.

Auf ein zusätzliches Fanghöchstmass bei den Egli wurde vorerst verzichtet. Es sei den Fischern freigestellt, grosse Egli aus ökologischen Gründen vorsichtig wieder in den See zurückzusetzen. Damit können grössere Egli gefördert werden, so das Amt für Umweltschutz.

Patent am Göscheneralpsee online lösen

In Zusammenhang mit der Eröffnung am Göscheneralpsee werden die Fischer aufgefordert, das Tagespatent möglichst online zu lösen. Dies ist auf der Onlineplattform https://fischereipatente.ur.ch/de/ möglich. Damit soll kein Andrang beim Patentautomaten entstehen und der Kontakt mit anderen Fischerinnen und Fischern bei der Bargeldzahlung vermindert werden.

Ausserdem gelte schweizweit seit Anfang dieses Jahres ein Aalfangverbot. Der Aal stehe weltweit stark unter Druck und wird in der Schweiz als «vom Aussterben bedroht» eingestuft. Der Kanton Uri hat das Fangverbot im kantonalen Fischereireglement und Merkblatt bereits nachvollzogen. Allen Fischerinnen und Fischern wünscht das Amt für Umweltschutz eine erfolgreiche und unfallfreie Fischereisaison an den verschiedenen Urner Gewässern.