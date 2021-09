Floorball 5:1 Klatsche für Uri wegen mangelhafter Chancenverwertung Im dritten Spiel der Saison musste sich das NLB-Team von Floorball Uri mit einer 5:1 Niederlage gegen Waldkirch St. Gallen geschlagen geben. 29.09.2021, 13.55 Uhr

Nach zwei deutlich gewonnenen Spielen erwartete der Tabellenzweite Waldkirch-St.Gallen die Mannschaft aus dem Urnerland. Doch wer jetzt denkt, dass das Damen I Team von Floorball Uri eingeschüchtert war, liegt falsch. Mit viel Elan und erhobenen Hauptes wirbelten die Spielerinnen ihre Gegner auf. Überrascht von solch einer Einstellung konnten die «Grün-Weissen» aus der Ostschweiz lange nicht richtig ins Spiel finden und den Zuschauern zeigte sich eine ausgeglichene Partie.

In der 13. Minute passierte jedoch ein ärgerlicher Fehler: Ballverlust hinter dem eigenen Tor. Eingeladen von solch einer Chance, wussten die Ostschweizerinnen diesen kapitalen Fehler auszunutzen und schossen das Heimteam, ohne zu zögern, zum 1:0. Trotz weiterhin hohen Einsatzes und zahlreicher Chancen gelang es dem Team aus Uri nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen.

Floorball Uri bleibt im Spiel

Mit neuen taktischen Vorgaben im Kopf rüttelten die «Tells-Töchter» im zweiten Drittel die Partie nochmals auf. So gelang Lucie Ming in der 34. Minute ein Zuckerpass durch die feindlichen Linien, welcher Adriana Wey erreichte. Diese durchbrach den Fluch und versenkte den Ball mit einem trockenen Handgelenkschuss im Netz.

Unglücklicherweise hielt die Freude bei der Mannschaft nur kurz an, denn nur eine Minute später gelang den St.Gallerinnen erneut ein Treffer. Torhüterin Nadine Hofstetter versuchte, sich noch in den scharfen Schuss zu werfen, welcher wegen des Gestochers im Slot erst spät sichtbar wurde, war aber bereits zu spät. Es zeigte sich ein erneuter Rückstand für das Team von Floorball Uri, welcher trotz vieler guter Chancen bis zur Pause nicht ausgeglichen werden konnte.

Torchancen weiterhin ungenutzt

Im letzten Drittel nahm das Unglück schliesslich seinen Lauf. Nach dem 3:1 in der 44. Minute waren die «Gelb-Schwarzen» zu keiner Reaktion mehr fähig. Waldkirch St.Gallen markierte Präsenz auf dem Spielfeld und zeigte sich in jedem Zweikampf eine Spur frischer als die «jungen Stiere». Die Urnerinnen versuchten, die Partie zu wenden, aber vor dem Tor versagten sie wieder und wieder. Trotz mehrerer 100-prozentiger Torchancen wollte der Ball einfach nicht ins Netz. Versuch für Versuch scheiterte. Best Player Miia Saari versuchte eifrig, ihre Mitspielerinnen mit guten Pässen zu bedienen, aber der Fluch konnte nicht wieder gebrochen werden.

Gerade in den ersten zwei Dritteln konnte das Team aus Uri brillieren und spielte sehr gut. Leider scheiterte es auch da an der Chancenverwertung vor dem gegnerischen Tor. Der Ausgleichstreffer in der 36. Minute war verdient und hart umkämpft. Das Nachlassen im letzten Drittel wurde sofort bestraft und ausgenutzt. St.Gallen konnte seine Leistung noch einmal steigern, während den Urnerinnen zusehends die Puste ausging.

Am nächsten Samstag respektive Sonntag trifft Floorball Uri um 18 beziehungsweise 19 Uhr jeweils in der Feldlihalle auf Hot Chilis Rümlang-Regendsdorf und UH Appenzell. UH Appenzell ist noch ungeschlagen und die «Chilis» haben nur eine Niederlage zu verbuchen.

Für Uri spielten: Hofstetter Nadine (T), Anna-Lena Arnold (T), Alina Barengo, Melanie Gnos, Miia Saari, Nathalie Gärtner, Adriana Wey (1), Erja Seeholzer, Lucie Ming, Luana Schmid, Laura Müller, Anja Loretz, Svenja Schuler, Nicole Stutz, Julia Schelbert, Luzia Kessler, Naomi Muheim. (jb)