Flucht aus Liebe – Das bittere Schicksal eines iranischen Flüchtlings im Kanton Uri Milad ist 32. Er floh aus dem Iran und kam voller Hoffnung auf Rettung. Doch das Staatssekretariat für Migration hält seine Geschichte für unglaubwürdig. Christian Tschümperlin 24.01.2021, 14.20 Uhr

Zwei Männer, zwei Geschichten, zwei Schicksale. Milad Safari und Parviz Moradi sind beide 32 Jahre alt, beide kommen aus dem Iran und beide sind Flüchtlinge im Asylzentrum Altdorf. Doch nur Parviz darf bleiben, Milad muss zurück. Wie ihnen geht es aktuell vielen Asylbewerbern in der Schweiz. Das zeigen aktuelle Zahlen.

2020 wurden aus dem Iran 213 Asylgesuche angenommen, davon 124 Männer und 89 Frauen. Abgelehnt wurden 613 Asylgesuche aus dem Iran, davon 366 Männer und 247 Frauen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Anfrage mitteilt. Eine Zahl, die noch wachsen dürfte, sobald die Grenzen nach der Coronapandemie wieder öffnen.

Milad wird ausgewiesen. «Meine Hoffnung habe ich verloren», sagt er heute. Es ging sogar so weit, dass er kürzlich nicht mehr leben wollte. Die Schilderungen seines Freundes gehen unter die Haut:

«Eines Abends war Milad nicht mehr ansprechbar», berichtet Parviz. Auf seiner roten Haut machten sich schwarze Flecken breit. Milad (32) aus dem Iran hatte 60 Schlaftabletten zu sich genommen. Parviz türmte ins Zimmer und schrie ihn an: «Milad, Milad.» Er spritzte ihm einen Kübel Wasser ins Gesicht. Keine Reaktion. Parviz brachte seinen Freund ins Kantonsspital Uri, wo er gerettet werden konnte. Der Iraner hatte an dem Abend einen negativen Bescheid vom SEM bekommen.

Milad (links) und Parviz sind aus dem Iran geflohen. Bilder: Christian Tschümperlin (Altdorf, 13. Januar 2020)

Es ist eine grosse Liebesgeschichte, die Milad aus dem Iran bis in die Schweiz geführt hat. Er hatte sich auf eine Beziehung mit einer jungen Frau in seinem Dorf in Ost-Aserbaidschan im Iran eingelassen. «Sie hat mich sehr geliebt», sagt Milad. Doch seine Familie und die Familie der jungen Frau entschieden, dass die junge Frau Milads Onkel heiraten muss. Als die Eltern seiner Freundin Verdacht schöpften, dass ihre Tochter Milad besonders mag, zeigten sie ihn bei der Polizei an: Er würde Drogen verkaufen. «Das stimmte nicht, doch im Iran droht darauf die Todesstrafe.» Er floh in einer Nacht- und Nebelaktion ausser Landes.

Milad gelangte in die Türkei und schliesslich nach Griechenland. «In Griechenland lernte ich Jesus kennen», sagt er. Er wurde also Christ. Doch er habe nicht bleiben können. «In der Türkei erhalten Flüchtlinge aus dem Iran keine finanzielle Unterstützung und es ist schwierig, eine Arbeit zu finden. In Griechenland sind die Lager überfüllt», sagt er. Ihm gelang es, sich bis in die Schweiz durchzuschlagen. Doch die Schweiz will den Iraner nicht.

Das SEM begründet das abgelehnte Asylgesuch in seinem Entscheid damit, dass die Schilderungen von Milad zu wenig detailliert seien, sodass der Eindruck entstehe, er habe die Geschichte nicht selber erlebt. Zudem seien teilweise Widersprüche in seiner Erzählung aufgetaucht. Weiter habe er Mühe gehabt, alle Fragen zu beantworten. Er habe zwar Dokumente vorgelegt, welche eine Scheidung seiner Freundin von seinem Onkel belegen würden, doch dadurch sei sein Leben bei einer Rückkehr aber nicht in Gefahr, im Gegenteil. Milad hat den Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen.

Das ist Milad (32). Er ist aus dem Iran geflohen.

Ein Leben mit seiner Geliebten in einer anderen Gegend des Iran oder einem der Nachbarländer kann sich Milad nicht vorstellen. «Die Polizei im Iran ist sehr stark und gut vernetzt. Sie finden dich», sagt er. Weshalb wehren sich die Bewohner des Iran aber nicht gegen eine Regierung, die mit drakonischen Mitteln gegen alles vorgeht, was sie für nicht-islamisch hält? Das sei nicht so einfach, meint Milad. In der Wohnung seines Freundes Parviz zeigt er einen Ausschnitt aus dem Film «The Stoning of Soraya», der auf einer wahren Begebenheit beruht. In dem Drama streut ein Ehemann Gerüchte über die Untreue seiner Ehefrau Soraya, damit er eine jüngere Frau heiraten kann. Soraya wird schliesslich gesteinigt. «Diese Dinge sind tief in der iranischen Kultur verankert und man kann sie nicht ändern, indem man die Regierung ändert», sagt er.

Die ungewisse Situation treibt viele Flüchtlinge in der Schweiz in die Verzweiflung. Milad ist kein Einzelfall. Ein kurdischer Flüchtling aus dem Iran warf sich im August dieses Jahres im Kanton St.Gallen unter den Zug, weil sein Asylgesuch abgelehnt wurde. Nur knapp dem Tod entging eine syrische Kurdin.

Das ist Parviz (32). Er ist aus dem Iran geflohen.

Mehr Glück hatte Parviz Moradi, der sich inzwischen Patrik nennt. Sein Asylgesuch wurde gutgeheissen. Er hat eine kleine Wohnung in Flüelen, viele Freunde und nimmt bald eine Ausbildung zum Konstrukteur in Angriff. «Im Moment bin ich glücklich und froh, auch wenn es manchmal schwierig ist», sagt er. Patrik war aus dem Iran geflohen, weil er es gewagt hatte, die Kultur seiner Ahnen zu erforschen und Lieder über sie zu singen. Sein Volk, die Qashqai, lebt als Hirten und Nomaden noch wie zu biblischen Zeiten. Ganz ohne Elektrizität. Doch die iranische Regierung versucht, deren Kultur auszurotten (unsere Zeitung berichtete).

Heute hat Patrik über die sozialen Medien noch Kontakt zu Familie und Freunden im Iran. «Ich schreibe Berichte und mache Videos über mein Leben in der Schweiz, dem Herzen Europas.» Die Schweizer seien genau wie sein Volk immer noch ein Hirtenvolk, obwohl hier alles sehr modern sei. «Ich schreibe über die Demokratie, die ähnlich ist wie bei unserem Nomadenvolk. Über die Leute, die Füchse und Wölfe, die man hier aber nicht abschiessen darf.» Der Kanton Uri erinnere ihn an seine Heimat. Inzwischen hat Patrik sogar eine Einladung von den Vereinten Nationen erhalten, um am Hauptsitz in New York über die Menschenrechtssituation im Iran zu berichten. Und sein Freund Milad? «Ich wünsche mir nur eins: In Frieden mit meiner Frau leben zu können.»