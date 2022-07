Flüchtlinge 206 Menschen aus der Ukraine leben zurzeit in Uri Die Zahl der Flüchtlinge hat sich wenig verändert. Schwierig ist es für sie, einen Job zu finden – und dies nicht nur wegen der Sprache. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 05.07.2022, 17.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hotel Aurora in Andermatt wird als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Gesundheitsdirektor Christian Arnold, Christoph Schillig, Vorsteher Amt für Soziales, und Kurt Strehler, Leiter SRK Uri, bei einem Augenschein (von links). Bild: Urs Hanhart (9. Juni 2022)

808 Flüchtlinge leben zurzeit im Kanton Uri. Darunter befinden sich 206 Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine. Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, die in den verschiedenen Gemeinden leben, ist in letzter Zeit ziemlich konstant geblieben. In ihre Heimat zurückgekehrt sind drei Personen. Rund 50 Kinder und Jugendliche besuchen in verschiedenen Urner Gemeinden die Schule.

Die Flüchtlinge leben verteilt auf Wohnungen sowie in den Gemeinschaftsunterkünften im Hotel Aurora in Andermatt und auf dem Bauernhofareal in Altdorf. Die Gemeinschaftsunterkünfte im Hotel Frohsinn in Erstfeld und im Hotel Sternen in Flüelen wurden bisher noch nicht bezogen.

Verglichen mit anderen Kantonen ist der Anteil der in Gastfamilien privat untergebrachter Personen in Uri tief. Zurzeit sind dies zirka 20 Personen. In Uri sind die Menschen aus der Ukraine vorwiegend in Gemeinschaftsunterkünften und in Wohnungen, die durch das SRK angemietet werden, untergebracht.

Die meisten arbeiten im Gastrobereich

Einen Job zu finden, ist für sie nicht einfach. «14 Arbeitsbewilligungen wurden bisher ausgestellt», sagt Sozialdirektor Christian Arnold auf Anfrage. Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten im Gastrobereich. Mitverantwortlich für die tiefe Zahl an Menschen, die bisher Arbeit gefunden haben, seien vor allem fehlende Deutschkenntnisse. «Die Sprache ist sicher das grösste Hindernis», sagt Arnold. Aber nicht nur: «Manchmal fehlen auch Jobs, die den Anforderungen entsprechen.»

Um den Flüchtlingen aus der Ukraine in Uri zu helfen, wird die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion durch den Teilstab Asyl unterstützt. Im Teilstab Asyl sind alle betroffenen Bereiche wie zum Beispiel Bildung, Migration, Sicherheit und Gesundheit zusammengeführt.

«Die Zusammenarbeit und der Austausch funktionieren sehr gut», gibt sich Christian Arnold überzeugt. So seien die Gemeinden beispielsweise an mehreren Versammlungen über die Ausgangslage und über die Aufgabenteilung orientiert worden.

Uri plant bereits fürs nächste Jahr

Der Kanton Uri sei auf weitere Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet. Gemäss Christian Arnold stehen derzeit kurzfristig rund 80 weitere Plätze zur Verfügung. «Diese Zahl ist der Lage entsprechend genügend», gibt sich der Sozialdirektor überzeugt. «Wir klären zurzeit auch bei rund 63 Plätzen ab, ob diese ebenfalls zur Verfügung stehen.»

Und die Vorbereitungen laufen auf längere Frist: «Gleichzeitig werden auch Planungen für das nächste Jahr gemacht.» Christian Arnold findet denn auch, dass der Kanton Uri, was die Zahl der Unterkünfte betrifft, für die nächste Zeit gut aufgestellt ist: «Zurzeit sind 349 Plätze verfügbar. Weitere Unterkünfte sind laufend in Abklärung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen