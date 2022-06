Flüchtlingstag in Altdorf zeigt auch traurige Realität

Flüchtlingstag Traurige Aktualität wird beleuchtet Der Flüchtlingstag hat Tradition, aber aktuell erhält er durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die dadurch ausgelöste beispiellose Flüchtlingswelle eine neue Brisanz und Bedeutung. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 12.06.2022, 13.45 Uhr

«Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht.» Und so kamen bei strahlendem Sonnenschein am vergangenen Samstag im Winkel in Altdorf Einheimische und Migranten zusammen und feierten den Flüchtlingstag mit einem kulturell vielfältigen Angebot: von kulinarischen Köstlichkeiten, von den Restaurants Fomaz und Schützenmatt zusammen mit Flüchtlingen gezaubert, über eine geführte Ausstellung zum Thema «Flucht» von der UNHCR bis hin zu tänzerischen und musikalischen Leckerbissen aus aller Welt.

Kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt konnte man am Flüchtlingstag in Altdorf probieren. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 11. Juni 2022)

Landratspräsidentin lobt die grosse Solidarität

Die Urner Landratspräsidentin. cna

Die Besucher und Besucherinnen des Streetfoodfestivals konnten sich an einem Stand über die freiwillige Mitwirkung im Rahmen des Projekts «Mitenand» des Hilfswerks der Kirchen Uri in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Uri informieren. Einheimische begleiten dort Flüchtlinge im Alltag. Auch die Landratspräsidentin Sylvia Läubli appellierte in ihrer Festrede an die Menschen, «zu überlegen, was jede und jeder beitragen kann, damit die, die hier Zuflucht gesucht haben, bestmöglich selbstständig leben und an unserer Gesellschaft teilhaben können». Die Solidarität in der Bevölkerung sei schon immens gewesen, betonte sie und brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass das auch so bleibe.

Eine politische Weiche zur Verbesserung der Bedingungen der Schutzsuchenden in der Schweiz soll gestellt werden, indem der Aufenthaltsstatus F, «vorläufig aufgenommen», in «humanitärer Schutz» (S-Ausweis) geändert wird und sich dadurch Verbesserungen in mehrerlei Hinsicht ergeben: «Eine gewisse Reisefreiheit beziehungsweise der Wechsel des Kantons soll dadurch ermöglicht werden, damit zum Beispiel ihre Aus- und Weiterbildung vorangetrieben werden kann, und wenn sie nach fünf Jahren nicht in die Heimat zurückkehren können, sollten sie das Recht bekommen, in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung beantragen zu können», so Läubli. «Vor allem auch die Kinder brauchen eine bessere Entwicklungsmöglichkeit und Perspektive.» In Uri hätten rund 180 Personen diesen Status, darunter viele Kinder.

Darbietungen aller Art gaben Einblick in andere Kulturen

Auf der Bühne im Festzelt zeigten zwei junge, strahlende Frauen in Tracht einen anmutigen und doch kraftvollen Tanz, zwei Kinder im Primarschulalter rappten auf Deutsch, begleitet von Sängerinnen und Sängern aus aller Welt, ein kleines Mädchen sang in einer fremden Sprache und ein älterer Mann gab ein orientalisch anmutendes Lied zum Besten und begleitete sich mit einer Art Gitarre – egal, woher sie alle kommen, sie haben etwas von ihrer Kultur mitgebracht und mit den Zuschauerinnen und Zuschauern geteilt, die die Darbietungen mit begeistertem Applaus belohnten.

Anmutig und mit einer faszinierenden Ausstrahlung tanzten die beiden jungen Frauen einen traditionellen Tanz. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 11. Juni 2022)

An Verkaufsständen konnten die Besucherinnen und Besucher selbstgemachten Schmuck, kunstvolle Papierblumen oder nützliche Handarbeiten wie Kissen, Taschen und Aufbewahrungen für Utensilien erwerben. Hergestellt wurden diese von Flüchtlingsfrauen in der Kreativ- und Nähwerkstatt Hope, einem freiwilligen Integrationsprojekt von Astrid Arnold.

«Unter der Haut sehen wir alle gleich aus …»

Die Theatergruppe von Lory Schranz gab einige Kostproben des neuen Theaterstückes «Fremd sein», das im Herbst 2022 zur Aufführung kommt. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 11. Juni 2022)

Viele von den Geflüchteten haben eine dramatische, oft traumatisierende Fluchtgeschichte hinter sich und müssen sich in einer völlig fremden Welt zurechtfinden. Darum geht es in dem von Flüchtlingen erstellten Texten des Theaterstücks «Fremd sein», das unter der Leitung von Lory Schranz im Herbst 2022 zur Aufführung kommen wird: «Keiner verlässt gerne freiwillig seine Heimat, seine Familie und seine Freunde. Eine Veränderung kann manchmal ziemlich hart sein, aber viel härter ist es, sein ganzes Leben zu bereuen, es nie versucht zu haben», zitierte sie daraus und: «Unter der Haut sehen wir alle gleich aus, jede und jeder ist einzigartig mit seiner Seele und seinem Wunsch nach Freiheit. Und wisst ihr was: Eine Faust verschwindet, wenn man die Hand aufmacht.» Einmal mehr hat der Flüchtlingstag vielleicht dazu beigetragen, dass sich Hände öffnen.

Urner Bands sorgten für musikalische Unterhaltung bis in den Abend.

