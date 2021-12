Flüelen: Der Samichlaus war zu Besuch

Flüelen Der oberste Samichlaus schenkt den Leuten Hoffnung Es war es wieder so weit: Der Bischof von Myra, die Samichläuse und Schmutzli hielten in Flüelen Einzug. Georg Epp 05.12.2021, 15.10 Uhr

Für den wunderschönen Liedergesang und das Basteln der Laternen bedankte sich der Bischof von Myra bei den Kindern speziell. Bild: Georg Epp (Flüelen, 4. Dezember 2021)

Trotz nasskaltem Wetter wollten viele Familien mit Kindern den Samichlauseinzug in Flüelen einmal mehr nicht verpassen. Punkt 17.30 Uhr zog der Bischof von Myra am Samstag mit seinen Helfern, Kindergärtnern und Schulkindern der 1. und 2. Klasse vom Rudenzpark durchs Dorf zum Gemeindehaus. Er freute sich über die wunderschönen, selbst gebastelten Laternen, aber auch an den vorgetragenen Liedern und den Klängen der Bläsergruppe des Musikvereins.

In der Weihnachtsbotschaft setzte der Chef der Samichläuse die Hoffnung, dass Normalität sehr bald zurückkehren wird, in den Mittelpunkt. Dazu zitierte er ein Zitat von Desmond Tutu: «Die Hoffnung sieht, dass es trotz aller Dunkelheit Licht gibt.» Nur die Hoffnung helfe, dass die Menschen in der Pandemie durchhalten und die Gesellschaft nicht noch mehr gespalten wird, meinte er weiter. Die Flüeler Fidelitas organisiert ja bekanntlich nicht nur die Fasnachtsanlässe, sondern alljährlich auch die Samichlausbescherung.

1,5 Tonnen Nüssli, Zuckerbohnen und Lebkuchen

Nach dem Einzug erfreuten die Samichläuse und Schmutzli traditionell auch die Bewohner im Pflegezentrum Urnersee und im Heim Seerose – begleitet sein im Alter. In diesen Tagen wird der Samichlaus an über 1000 Flüeler Haushaltungen an die Türe klopfen und am 8. Dezember besucht er im Kantonsspital Uri die Flüeler Patienten.

Über 1,5 Tonnen Nüssli, Zuckerbohnen und Lebkuchen standen zu Beginn bereit zur Verteilung. Unter der Regie von Vorstandsmitglied Andreas Herger sind rund 50 Helferinnen und Helfer vom Schminken, bis zum Nachschub dazu im Einsatz. Die Fidelitas, die rund 700 Mannstunden in die Chlausbescherung investiert, ist stolz, den traditionellen Brauch dank Unterstützung der Flüeler Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

Im Anschluss an die Weihnachtsbotschaft besuchte der Samichlaus auch den Weihnachtsmarkt in der alten Kirche. Bereits zum 7. Mal organisierte Yvonne Infanger-Ulrich den beliebten Markt, der auch am Sonntag geöffnet war. Die Besucherinnen und Besucher erfreuten sich an der gelungenen Vielfalt der angepriesenen Produkte aus Kunst und reiner Handarbeit.