164. Generalversammlung des Schützenvereins Flüelen

Bauen Der Zeigerstand und der Kugelfang sind zurückgebaut und das Schützenhaus verkauft Ohne eigene Schiessanlage reduzierte der Vorstand des Schützenvereins Bauen seine Funktionen. Im Mittelpunkt der 164. Generalversammlung standen ausserdem mehrere Ehrungen. Georg Epp 28.01.2022, 16.29 Uhr

Die Geehrten des SV Bauen: (v.l.) Präsident Bruno Stamm, Esther Stamm, Gottlieb Aschwanden und Max Aschwanden. Bild: PD

Der Schiessbetrieb auf der Schiessanlage Rösti wurde per 31. Dezember 2020 eingestellt, die Zeigeranlage und Kugelfang zurückgebaut und das Schützenhaus verkauft. Durch das Wegfallen einiger nicht mehr gebrauchter Funktionen wie dem Schützenmeister, Jungschützenleiter und Materialverwalter wurde der Vorstand nach neu angepassten Statuten gewählt. Bruno Stamm bleibt Präsident und auch die Mitglieder Max Aschwanden, Ueli Aschwanden und Beat Stamm bleiben im Vorstand. Neu wurde auch das Amt des Fähnrichs in den Vorstand aufgenommen, der bisherige Fähnrich Stefan Arnold bleibt im Amt. Als zweite Rechnungsprüferin wählte die Versammlung Esther Stamm, nicht im Wahlturnus standen Aktuar Hans Gisler und Kassier Walter Zwyssig.

Ehrenmitglied war 77-mal an der GV des Schiessvereins Bauen dabei

Nach einem feinen Nachtessen im Restaurant Kreuz in Altdorf konnte der Präsident Bruno Stamm zwölf Schützinnen und Schützen zur 164. GV begrüssen. Leider mussten sich infolge der Coronavorschriften einige Mitglieder entschuldigen. Speziell begrüssen durfte er das Ehrenmitglied Gottlieb Aschwanden, welcher zum 77-mal an einer GV des SV Bauen teilnahm. In einer Schweigeminute gedachte die Versammlung den verstorbenen Mitgliedern Ehrenpräsident Mario Infanger, Ehrenmitglied Wendelin Arnold und Walter Gabriel. Der SV Bauen zählt aktuell noch 49 Mitglieder, 22 davon sind Ehrenmitglieder.

Die beiden Rechnungsabnahmen Wirtschaftsrechnung und Schützenverein wurden einstimmig genehmigt und den beiden Kassieren Zwyssig Walter und Stamm Esther unter Applaus verdankt. Der Jahresbericht des Präsidenten beinhaltete im Wesentlichen das letzte Eidgenössische Schützenfest Luzern, welches verdankenswerterweise bei den Seedorfer Schützenkameraden als letztes offizielles Schiessen des SV Bauen durchgeführt werden konnte. Sektionsbester in Anzahl gelöster Stiche und geschossener Kränze war Max Aschwanden mit sieben Kränzen von sieben gelösten Stichen. Alle in der GV vom 30. Oktober 2021 gestellten Aufgaben wurden bis Ende Jahr zu hundert Prozent erfüllt. Der Kugelfang und Zeigerstand wurden gemäss den Vorgaben zurückgebaut und die finanzielle Beteiligung im Budgetrahmen abgeschlossen. Auch das Schützenhaus wurde Mitte Dezember wie gewünscht verkauft. Die Statuten wurden termingerecht angepasst und freigegeben.

Präsident Bruno Stamm wurde für seinen Einsatz verdankt

Max Aschwanden wurde für seine 30-jährige Vorstandstätigkeit (18 Jahre Jungschützenleiter, 5 Jahre Schützenmeister und 7 Jahre Scheibenwart) geehrt. Esther Stamm verdiente sich die Ehrung für 23 Jahre Schützenwirtin, bereits vorher half sie ihren Eltern Hans und Fini im Restaurant des Schützenhauses. Als Dank für die geleistete Arbeit überreichte ihnen der Präsident Bruno Stamm ein Fotobuch, welches sie an die schönen Zeiten ihrer Tätigkeiten erinnern soll.

Stefan Arnold würdigte die grosse Arbeit von Präsident Bruno Stamm. Er hat inzwischen 35 Vorstandsjahre geleistet, 17 Jahre als Präsident, 16 Jahre als Schützenmeister und 2 Jahre als Materialverwalter. Speziell verdankt wurde sein grosses Engagement betreffend den Rückbau der Schiessanlage und dem Verkauf des Schützenhauses. An Werner Kempf konnte die zweite Feldmeisterschaftsmedaille für je acht Anerkennungskarten Feldschiessen und Obligatorisch abgegeben werden. Der kameradschaftliche und gemütliche Teil der Generalversammlung endete fast wie gewohnt erst um 02.30 Uhr.