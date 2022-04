Flüelen Drei Klänge verschmelzen miteinander Lisa Stoll (Alphorn), Fränggi Gehrig (Akkordeon) und Franz Muheim (Orgel) spielen ein Konzert in ungewohnter Zusammensetzung. Dafür wurde frisch komponiert und arrangiert. Florian Arnold 26.04.2022, 11.45 Uhr

Alphorn, Orgel und Handorgel: Nicht gerade eine alltägliche Besetzung. Zumindest findet man in der Musikliteratur keine gängigen Werke für dieses ungewöhnliche Trio. Für Lisa Stoll (Alphorn), Fränggi Gehrig (Akkordeon) und Franz Muheim (Orgel) jedoch kein Grund, nicht trotzdem ein gemeinsames Konzert zu geben. Franz Muheim und Lisa Stoll spielten durch Zufall 2019 an einer Veranstaltung in Küssnacht erstmals zusammen. «Das hat mir so gefallen, dass ich das in Uri wiederholen wollte», erzählt Franz Muheim. Und Lisa Stoll wollte schon lange einmal mit Fränggi Gehrig musizieren. Die Idee war geboren.

Projekt TriClang: Lisa Stoll (Alphorn), Franz Muheim (Orgel) und Fränggi Gehrig (Akkordeon). Florian Arnold / Urner Zeitung

Wer nichts findet, der macht selber. Nach einem ersten Treffen setzte sich Fränggi Gehrig (36) hin und schrieb das Werk «TriClang», das nun am kommenden Sonntag in der Pfarrkirche Flüelen uraufgeführt wird. Es gibt dem Konzert auch gleich den Namen. «Diese Komposition zu schreiben, war eine sehr schöne Aufgabe», verrät der Urner Akkordeonist, der den beiden andern Musizierenden schon nach zwei Wochen die Noten übergab. «Es hat mir sehr geholfen, zuvor zusammen zu spielen.»

Instrumente gezielt eingesetzt

Welche Töne auf dem Alphorn spielbar seien, könne man zwar einfach nachschauen. «Aber ich musste zuerst ein Gefühl dafür bekommen, welche Kombinationen und welche Tempi möglich sind», erklärt der Komponist. Franz Muheim ist hell begeistert vom neuen Werk: «Ich habe das Gefühl, Fränggi Gehrig hat es sehr gut getroffen, die drei Instrumente gezielt einzusetzen. Die drei Instrumente harmonieren so sehr gut», sagt der Konzertorganist.

Neben Gehrigs «TriClang» ist im Konzert auch Musik von Johannes Brahms zu hören. «Ich habe früher sehr oft Brahms gehört, und ich hatte im Kopf, dass es in der ersten Sinfonie ein Alphorn-Solo gibt», erzählt Franz Muheim. Die Melodie musste Brahms in der Schweiz aufgeschnappt haben, was er seiner Geliebten auf einer Postkarte mitteilte. Allerdings vergingen mehrere Jahre, bis die Sinfonie schliesslich fertig gestellt wurde. Franz Muheim hat nun die beiden letzten Sätze der Sinfonie für das Projekt arrangiert. «Beim Spielen kommen natürlich Erinnerungen von früher hoch», erzählt der 73-Jährige Flüeler.

Das «Zäuerli» wird am schwierigsten

«Brahms hat das Alphorn sehr gut im Gesamtklang eingebettet», sagt Franz Muheim. «Mir war es aber wichtig, dass dem Solo eine gewisse Dramatik vorangeht.» Für diese werden die Orgel und die Handorgel sorgen. Im Konzert sind zudem auch Duette zu hören, etwa das «Kyrilgwitter-Potztuusig» von Wolfgang Sieber und Teile aus der «Suite pastorale» von Carl Rütti für Orgel und Alphorn, die beide von zeitgenössischen Komponisten aus der Zentralschweiz stammen. Zudem hat Fränggi Gehrig ein «Zäuerli» für Alphorn und Akkordeon geschrieben. «Das ist für mich das anspruchsvollste Stück», verrät Lisa Stoll (26).

Einmal mehr handelt es sich bei dem Projekt um eines, das wegen der Pandemie auf später verschoben werden musste. Denn die Idee entstand schon Ende 2019, im Frühling 2021 sollten die Konzerte schliesslich stattfinden. Jetzt ist ein weiteres Jahr vergangen. Nach dem Konzert am Sonntag, 1. Mai, in Flüelen spielt das Trio am 29. Mai in Wilchingen, der Heimat von Lisa Stoll, und am 19. Juni dann im Rahmen des zentralschweizerischen Jodlerfestes in Andermatt.

Hinweis: Konzert «TriClang», am Sonntag, 1. Mai 2022, 17 Uhr, Pfarrkirche Flüelen. Eintritt frei, Kollekte. Parkplätze vor der Kirche beschränkt, vorzugsweise im Dorf und in der Seematte benutzen.