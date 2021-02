Flüelen E-Bike-Lenker verletzt sich bei Selbstunfall lebensbedrohlich Ein E-Bike-Fahrer ist auf der Seestrasse mit einem Pfosten kollidiert. Der 51-jährige Mann zog sich beim Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste in Spitalpflege verbracht werden.. 23.02.2021, 09.54 Uhr

(dvm) A Der Selbstunfall ereignete sich am Montagabend kurz vor 19 Uhr, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte. Ein E-Bike-Lenker war auf der Seestrasse in Richtung Bahnhof Flüelen unterwegs. Kurz nach dem Restaurant Apertura fuhr der Mann in einen Absperrpfosten und stürzte. Der 51-Jährige zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri in ein ausserkantonales Spital überführt.