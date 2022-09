Altdorf Gewerbeverein Altdorf Regio besucht Druckerei Kuster und Gattlen’s Weine Rund 30 Mitglieder des Gewerbevereins haben im Rahmen einer Betriebsbesichtigung die Druckerei Kuster und die Vinothek Gattlen’s Weine kennen gelernt. Georg Epp 09.09.2022, 17.15 Uhr

Der Gewerbeverein Altdorf Regio freut sich, nach der Coronapause wieder interessante Anlässe für seine Mitglieder zu organisieren. Das Interesse an den Besichtigungen der Betriebe zweier Vereinsmitglieder im Neuland Altdorf war gross und der Anlass war schnell ausgebucht.

Geschäftsführer Damiano Fusco präsentiert das breite Angebot der Druckerei Kuster. Bild: Georg Epp (Altdorf, 8. September 2022)

Damiano Fusco, Geschäftsführer und Inhaber der Druckerei Kuster, freute sich, das breite Dienstleistungsangebot in den Bereichen Beratung, Design und Druck zu präsentieren. Die Druckerei Kuster ist seit sieben Jahren im Neuland Altdorf eingemietet und beschäftigt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nebst dem klassischen Offsetdruck können mittels Digitaldruck individuelle Drucksachen schnell und günstig produziert werden. Im Bereich der Werbetechnik werden beispielsweise wetterfeste Werbebanner oder Innen- und Aussenbeschriftungen produziert.

Damiano Fusco (links) und Heidi Grepper (rechts) präsentieren das Laminieren eines grösseren Bildes. Bild: Georg Epp (Altdorf, 8. September 2022)

«Erfahrung, Engagement, Expertise» – diese drei Dinge braucht es, um aus Drucksachen perfekte Drucksachen zu machen, meinte Damiano Fusco. Anders gesagt: Es ist der menschliche Faktor, der zusammen mit modernster Drucktechnologie herausragende Qualität möglich macht. Die Technologie verbessert sich laufend und Investitionen in neue und teure Druckmaschinen sind ein Dauerthema.

Andrea Trüssel zeigt die Herstellung von Tombolalosen. Bild: Georg Epp (Altdorf, 8. September 2022)

Das Druckangebot reicht von Jasskarten, Tombolalosen, Autobeschriftungen bis hin zur grossen Werbetafel. Auch die Druckerei spürte die negativen Auswirkungen der Coronapandemie. Lange Zeit brauchte es keine Tombolalose, wenig Werbung und in Sachen Papier gab es erheblich höhere Preise und Lieferengpässe.

Weine aus Leidenschaft

Nur wenige Meter mussten sich die rund 30 Mitglieder des Gewerbevereins Altdorf Regio verschieben, um die Vinothek Gattlen’s Weine zu besichtigen. Mit einem Glas Weisswein begrüsste das Inhaberpaar Claudia und Walter Gattlen die Gäste. Walter Gattlen erläuterte in kurzen Worten, wie seine Vision zur eigenen Vinothek im Jahr 2000 Tatsache wurde. Seit Anfang 2018 befindet sich der Firmensitz in der Gewerbezone Neuland 5 in Altdorf. Die gemütliche Vinothek beherbergt ein stetig wachsendes Angebot aus edelsten Weinen, Sekt und italienischen Grappas, schottischen Whiskys von höchster Qualität und passenden Geschenkideen.

In der Vinothek Gattlen freuten sich die Gäste, feinste Weine zu degustieren. Rechts ist der Geschäftsinhaber Walter Gattlen. Bild: Georg Epp (Altdorf, 8. September 2022)

«Weine aus Leidenschaft» heisst die Philosophie von Gattlen’s Weine und genau so werden seit 2000 zahlreiche Kunden aus der ganzen Schweiz betreut. Walter Gattlen bezieht die Weine von auserlesenen Kleinwinzern aus Italien, Spanien und Portugal im Bereich Rot- und Weissweine und Tschechien im Bereich Sekt. Die sorgfältige persönliche Auswahl der Weine, der hervorragende Kontakt zu den Weinproduzenten und nicht zuletzt der Direktimport der meisten Weine sind das Markenzeichen; getreu dem Leitspruch «Sorgfalt – Qualität – Genuss».

Auch der Korkzapfen war ein Thema in Gattlen’s Vinothek. Bild: Georg Epp (Altdorf, 8. September 2022)

Besonders stolz zeigte sich Walter Gattlen, dass er in der neuesten Ausgabe «Vinum», dem Magazin für Weinliebhaber, mit dem Hahnheimer Moosberg Gelber Orleans 2020 zur Empfehlung nominiert wurde. Hier erzählte er die interessante Geschichte, wie es zur Vertretung für die Schweiz kam. Natürlich konnte auch dieser feine Tropfen aus Rheinhessen, Deutschland degustiert werden. In den Gesprächen bestätigte Walter Gattlen sein grosses Wissen über seine Weinleidenschaft. Mit kleinen Geschenken bedankte sich Christoph Schuler, das Vorstandsmitglied des Gewerbevereins, bei Walter Gattlen und Damiano Fusco, die Besichtigung der beiden Betriebe war sehr interessant.