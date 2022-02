Flüelen «Habe wohl einige Nachbarn geweckt»: So hat Corinne Suters Freund die Siegesfahrt erlebt Die in Flüelen wohnhafte Schwyzerin Corinne Suter begeisterte die Schweiz mit ihrem Olympiasieg in der Alpinen Abfahrt. Zuhause an ihrem Wohnort sind die Leute begeistert. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 15.02.2022, 15.23 Uhr

Corinne Suter darf sich jetzt Abfahrts-Olympiasiegerin nennen. Bild: Keystone Alessandro Trovati / AP

Die Königsdisziplin der Olympischen Winterspiele, die alpine Abfahrt, gehört dieses Jahr in Peking vollständig der Schweiz. Nach dem Sieg von Beat Feuz bei den Männern doppelte am Dienstagmorgen die Schwyzerin Corinne Suter bei den Frauen nach. Um 16 Hundertstel schlug die 27-Jährige ihre Konkurrentin, die Italienerin Sofia Goggia.

«Unglaublich.» So beschreibt Angelo Alessandri den Erfolg von Corinne Suter. Der 33-jährige Andermatter ist seit gut drei Jahren mit der Skiathletin zusammen:

Gemeinsam wohnen sie am Urnersee in Flüelen. Für Alessandri war zwar klar, «dass nach all den super Resultaten, die Corinne bereits an der WM und im Weltcup erzielen konnte, man natürlich auch an der Olympiade mit ihr als eine der Top-Kandidatinnen rechnen musste.» Trotzdem sei es sensationell, dass sie nach dieser schwierigen Saison eine olympische Goldmedaille mit nach Hause bringt. «Ich bin unglaublich stolz», sagt Alessandri.

«Beide Kantone können sich über den Erfolg freuen»

Das Rennen habe er alleine zu Hause vor dem Fernseher geschaut und lautstark mitgefiebert.

«Ich habe wohl einige meiner Nachbarn geweckt, als Corinne ins Ziel kam»

, sagt der Versicherungsberater und lacht. Er hoffe immer, dass seine Freundin unversehrt bleibe, Angst habe er aber keine, wenn er die Rennen schaue. Wie die Athletin es immer wieder schafft, solche Spitzenergebnisse herauszufahren, weiss Angelo Alessandri auch nicht so genau: «Sie hat super Trainer, kriegt immer volle Unterstützung vom Verband und ihrer Familie und treibt auch einfach sehr gerne Sport.»

Etwa eine halbe Stunde nach der Siegerehrung konnte Alessandri mit seiner Liebsten telefonieren. Er sagt:

«Normalerweise ruft sie immer gleich nach dem Rennen an. Diesmal wollten aber natürlich noch sehr viele Medien mit ihr sprechen.»

Das Gespräch war sehr emotional, so richtig begreifen könne sie den Erfolg aber wohl noch nicht. «Ich denke, sie wird erst nach Ende der Saison wirklich realisieren, was sie erreicht hat», schätzt Alessandri.

Seit etwa eineinhalb Jahren wohnen die beiden zusammen in Flüelen. «Schwyzerin wird Corinne zwar immer sein, doch nun ist sie auch noch Urnerin. Beide Kantone können sich also über den Erfolg freuen», sagt der Urner Alessandri. Zudem versichert er:

«In unserem Haus in Flüelen hat es auf jeden Fall noch Platz für die Goldmedaille.»

Nun freut er sich auf die Rückkehr seiner Partnerin, die sich bereits am Mittwoch auf den Heimweg begibt.

Auch der Gemeinderat von Flüelen gratuliert der Sportlerin

In Flüelen ist die Freude über den Olympiasieg gross: «Wir sind immer hell begeistert, wenn Corinne Suter etwas gewinnt. Der Gewinn der olympischen Goldmedaille ist natürlich eine grossartige Leistung», sagt Gemeindepräsident Remo Baumann. Über Corinne Suter sagt er:

Remo Baumann. Archivbild: Urs Hanhart

«Sie ist eine tolle Bereicherung für die Gemeinde und eine geschätzte Einwohnerin.»

Bereits am Dienstagmorgen wurde das Gemeindehaus in Flüelen zu Ehren von Corinne Suter beflaggt und Glückwünsche des Gemeinderates an die Skiathletin wurden auf der Website der Gemeinde veröffentlicht. Weiter wird es auch einen offiziellen Anlass geben, bei dem auch die Einwohner Flüelens eingeladen werden. «Das haben wir Corinne Suter bereits versprochen, als wir nichts in dieser Art veranstalten konnten nach ihrem Sieg bei der WM in Cortina.» Natürlich wusste man damals noch nicht, dass es tatsächlich zu einem Olympiasieg kommen wird. Einen grossartigen Empfang werde es aber nicht geben. «Lieber planen wir einen Anlass, bei dem dann auch keine Coronamassnahmen mehr gelten», sagt Baumann.

