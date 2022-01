Flüelen Hans Arnold beendet sein 60-jähriges Engagement im Schiesswesen Ehrungen und die Vorbereitung auf das 25. Urner Kantonalschützenfest standen im Mittelpunkt der Generalversammlung der Schützengesellschaft Flüelen. Georg Epp 20.01.2022, 16.12 Uhr

Präsident Peter Aregger mit den geehrten Toni Walker, Irma Méroz und Hans Arnold (von links). Bild: PD

Nach feinem Nachtessen aus der Schützenstubenküche freute sich der Präsident der Schützengesellschaft Flüelen, Peter Aregger, dass nach einem Jahr Unterbruch wieder eine Generalversammlung möglich wurde. Ehrungen und Verabschiedungen standen im Zentrum der Versammlung. Wie schon länger angekündigt, musste die Demission von Kassier Hans Arnold akzeptiert werden. Volle 60 Jahre engagierte er sich immer in irgendeiner Funktion für die SG Flüelen. Hans Arnold war seit dem Jungschützenalter ein erfolgreicher und «angefressener» Schütze, seit drei Jahren musste er das Schiessen wegen einer Augenverletzung an den Nagel hängen. Die hohe Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft nutzten nicht nur die Flüeler Schützen, Hans war lange Zeit auch Präsident der Rütlischützen, Kassier im Kantonalvorstand und vieles mehr.

Eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass er sich überall schon längst die Ehrenmitgliedschaft verdiente. Als 82-jähriger Ehrenveteran entschloss er sich nun, die Funktionären-Tätigkeit zu beenden. Sein Fachwissen war im Schiesswesen und im Kassawesen überall gefragt. Mit «Fuxacher Hans» beendet ein ganz Grosser sein Engagement im Urner Schiesswesen. Mit grossem Applaus und einem Abschiedsgeschenk wurde Hans verabschiedet. Noch ist kein Nachfolger gefunden worden, dem Vorstand wurde aber die Kompetenz erteilt, einen neuen Finanzchef oder eine neue Finanzchefin zu bestimmen. Für den Rest der Amtsdauer 2021–2023 ergänzt neu Toni Walker den Vorstand der SG Flüelen als Standchef, er demissionierte aber als Vorstandsmitglied in der Schiessgemeinschaft Flüelen/Altdorf.

Erfolg am eidgenössischen Schützenfest auf eigener Schiessanlage

Im vergangenen Vereinsjahr musste von zwei geschätzten Schützenkameraden für immer Abschied genommen werden. In kurzem Memento gedachte die Versammlung Ehrenmitglied Walter Amrhein und Freimitglied Jost Gisler. Coronabedingt mussten verschiedene Schiessanlässe abgesagt werden, Höhepunkte der stattgefundenen Anlässe wurden nochmals in Erinnerung gerufen. Das eidgenössische Schützenfest konnte ebenfalls wegen Corona erstmals auf der eigenen Schiessanlage absolviert werden. Mit guter Sektionsleistung erreichte man Rang 84 von 476 Sektionen in der dritten Kategorie und damit die erste Gabenstufe. Die Jahresmeisterschaft gewann Peter Aregger vor Roger Méroz und Lorenz Zurfluh. Flavio Herger war an den Schweizer Meisterschaften mit sehr guten 541 Punkten im 2-Stellungsmatch Stgw. 90 wie im vergangenen Jahr bester Urner Schütze. Roger Méroz hat in Brugg den Jungschützenleiterkurs mit Erfolg absolviert. Im Juli wurde die Schiessanlage einmal mehr von einem Hochwasserereignis betroffen, grössere Schäden konnten aber verhindert werden. Gleich zwei Flüeler Siege gab es am Urner Veteranenschiessen, Peter Aregger war in der Kategorie E und Oswald Schmid in der Kategorie A erfolgreich.

Fürs 25. Urner Kantonalschützenfest ist ein OK unter der Leitung von Platzchef Peter Aregger zusammengestellt worden. An insgesamt zehn Schiesstagen benötigt es täglich zirka 35 Funktionäre und Helfer für den Schiess- und Festwirtschaftsbetrieb. Genügend Helfer zu rekrutieren, wird nicht einfach sein, für den Warnerdienst hofft man wieder Schüler einsetzen zu können.

Ehrenmitgliedschaft für Irma Méroz und Toni Walker

Bereits im vergangenen Jahr war es vorgesehen, die abgetretene Schützenwirtin zu ehren und zu verabschieden. Irma Méroz hat zehn Jahre zur vollen Zufriedenheit für das Wohl der Schützinnen und Schützen gesorgt und hat sich so die Ehrenmitgliedschaft verdient. Seit vielen Jahren stellt auch Toni Walker seine Dienste der SG zur Verfügung. Nach dem Rücktritt als Vorstandsmitglied in der Schiessgemeinschaft Flüelen/Altdorf hat er sich bereit erklärt, als Standchef in der SG Flüelen weiter mitzuhelfen, Toni war auch schon Kassier und Präsident des Vereins. Mit Dank und Applaus wurden die Beiden in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen.