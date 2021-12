"Tourist" geht zu: Ein Stück Flüeler Dorfgeschichte geht zu Ende

Flüelen Hotel Tourist schliesst: Ein Stück Flüeler Dorfgeschichte geht zu Ende Am Samstag schliesst das Hotel Tourist in Flüelen seine Türen endgültig. Das Traditionshaus wird einer Überbauung mit zehn bis zwölf Wohnungen weichen. Bruno Arnold Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Sonja Arndt-Arnold atmet hörbar tief durch und seufzt: «Ja, es schmerzt wahnsinnig und macht extrem traurig, dass wir aufhören müssen», sagt die Wirtin des Hotels Tourist in Flüelen.

«Ich hätte gerne noch ein paar Jährchen weitergemacht, aber es geht einfach nicht mehr.»

Ihr Mann Peter stimmt zu und meint – ebenfalls sichtlich niedergeschlagen: «Meine Gesundheit lässt leider nichts anderes zu als die Schliessung des Betriebs. Ich muss nach fast fünfzig Jahren an der ‹Tourist›-Front einen Schlussstrich ziehen», bedauert der 67-jährige Flüeler diesen Schritt. «Ich mache das wirklich ganz schweren Herzens.»

Sonja und Peter Arndt wirten am Samstag letztmals im «Tourist» in Flüelen. Bild: Bruno Arnold (Flüelen, 11. Dezember 2021)

«Wir durften im ‹Tourist› wunderschöne Zeiten erleben und auf langjährige Mitarbeitende zählen», betonen Peter und Sonja Arndt im Verlaufe des Gesprächs immer wieder.

«Zusammen mit unserem treuen Personal und den vielen langjährigen Stammgästen waren wir fast schon so etwas wie eine Familie. Wir werden das tägliche Zusammensein mit ihnen sehr vermissen»,

sagt Sonja Arndt – und wischt sich ein paar Tränen aus den Augen. «Ich selber werde aber auch in Zukunft irgendwo im Gastrobereich tätig sein. Denn was man über 30 Jahre lang mit Begeisterung getan hat, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen einfach völlig weglassen», meint die 49-jährige Wirtin.

Tannen für den Neubau im Ausserdorf

«Eigentlich wird am Samstag das letzte Kapitel in der 67-jährigen Gastronomie-Geschichte der Familie Arndt geschrieben», sagt der Flüeler Hotelier. 1954, im Geburtsjahr von Sohn Peter, übernahm Vater Max Arndt-Bernasconi zusammen mit seiner Frau Mariuccia den alten «Tourist» an der heutigen Axenstrasse 50 in Flüelen. 1960/61 erfolgte der Neubau des gleichnamigen Hotels im Ausserdorf.

«Dort, wo früher das legendäre Flüeler Waldfest stattfand, wurden damals rund 30 Tannen gefällt, die unter anderem auch zum Bau des Hauses im charakteristischen Chalet-Stil verwendet werden konnten»,

erinnert sich Peter Arndt. 1968 erfolgte der Erweiterungsbau, sodass im «Tourist» während der vergangenen 53 Jahre rund 75 Gästebetten zur Verfügung standen.

Peter Arndt hat die langjährige «Tourist»-Geschichte der Familie Arndt massgeblich mitgeschrieben. Nach der Matura im Jahr 1974 absolvierte er die Wirtefachschule. Zusammen mit seinem ein Jahr älteren Bruder Max, einem gelernten Koch, stand er ab Mitte der 1970er-Jahre seinen Eltern bei der Führung des Traditionshauses im Flüeler Ausserdorf im administrativen wie auch im gastronomischen Bereich zur Seite. Ab 1993 durfte Peter Arndt zudem auf die Hilfe seiner Frau Sonja zählen. 1998 haben Max junior und Peter Arndt den elterlichen Betrieb offiziell übernommen. Nach dem allzu frühen Tod seines Bruders Max im selben Jahr führte Peter Arndt den «Tourist» als Einzelfirma weiter.

2,36 Meter und Gemälde statt Bargeld

«Das Wirten hat mir immer gefallen», erklärt Peter Arndt. Wenn er von früheren «Tourist»-Zeiten erzählt, dann beginnen seine Augen zu leuchten, und der unverkennbare Schalk des 67-Jährigen lebt in altbekannter Manier auf. «Ich werde die tollen Feste, die interessanten Diskussionen und die bereichernden Begegnungen mit Gästen aus aller Herren Länder sicher nie vergessen», sagt er. Der «Tourist»-Wirt schmunzelt, wenn er sich zum Beispiel an jene Studenten erinnert, die vor Jahrzehnten im Hotel abstiegen und unvergessliche Spuren in Form von Gemälden hinterliessen, die noch heute im Restaurant hängen.

«Sie hatten ganz einfach kein ‹Münz› und bezahlten die Übernachtungen sowie Essen und Getränke deshalb mit diesen Werken statt mit Bargeld.»

Der Flüeler Hotelier lacht herzerfrischend, wenn er von jenem «Cosmos»-Gast mit einer Körperlänge von 2,36 Metern erzählt, der sich nicht nur auf der Anreise im Bus, sondern auch im Restaurant, im Lift und im Zimmer habe klein machen müssen, um nirgendwo «dr Grind aztätschä». Er schwärmt von den grandiosen Auftritten der «Piccadilly Six», der «Speedy Band» oder von «20 Uhr Tagesschau». Und schliesslich winkt Peter Arndt vielsagend und schmunzelnd ab, wenn er Anekdoten von den legendären Weihnachtsfeiern mit seinen «Diavoli-Rossi»-Kollegen zum Besten gibt. Sonja und Peter Arndt werden aber auch nachdenklich und traurig, wenn sie von jenen Stammgästen erzählen, die allzu früh gestorben sind.

«Der Investitionsbedarf wäre für die eigene Familie, aber auch für einen neuen Pächter oder Besitzer, zu hoch geworden, um das Hotel und das Restaurant nachhaltig weiterführen zu können»,

weiss Peter Arndt. Deshalb habe er sich zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern entschieden, die gesamte Liegenschaft an einen Generalunternehmer zu verkaufen. Dieser plant, das Hotel abzureissen und eine Überbauung mit zehn bis zwölf Wohnungen zu realisieren. Läuft alles nach Plan, sollen die ersten Arbeiten im Herbst 2022 beginnen. «Wir selber möchten dann mit unserer Familie eine der neuen Wohnungen beziehen, um doch noch ein bisschen ‹Tourist›-Ambiente verspüren zu können», sagt Sonja Arndt.

Nochmals in «Tourist»-Manier feiern

«Doch zuerst wird jetzt nochmals so richtig in ‹Tourist›-Manier gefeiert», freuen sich die Wirtsleute auf den kommenden Samstag. «Auch wenn die ‹Üsstrinketä› eigentlich eher ein trauriger Anlass sein wird, freuen wir uns darauf, mit unseren treuen langjährigen Gästen sowie mit Verwandten, Freunden und Bekannten auf das Ende der Ära ‹Tourist› anzustossen und uns für alles zu bedanken.» Und kein Kenner der Szene zweifelt: Das geplante rauschende Fest mit Musik, Unterhaltung, Speis und Trank wird ebenso in die Flüeler Geschichte eingehen wie die unvergleichliche 67-jährige Ära Arndt im alten und neuen «Tourist».

