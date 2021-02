Flüelen Identität des verunfallten blinden Passagiers ist geklärt Anfang Woche zog sich ein Mann beim Sturz von einem Güterzug lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nun ist klar: Es handelt sich um einen italienischen Staatsbürger, der offenbar auf dem Weg in seine Heimat war. 26.02.2021, 11.10 Uhr

(zgc) Am Montag erhielt die Kantonspolizei Uri eine Meldung, dass kurz nach 8.30 Uhr eine verletzte Person im Bereich des Bahntrassees in Flüelen aufgefunden wurde. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der Mann als blinder Passagier auf einem Güterzug mitgereist war. Nun schreibt die Urner Polizei in einer Medienmitteilung, dass sie nach umfangreichen Ermittlungen mit mehreren in- und ausländischen Behörden die Identität des Mannes feststellen konnte. Laut Mitteilung handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Italien. Dieser befindet sich nach wie vor in Spitalpflege.