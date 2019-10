Flüelen: Ja zu den Schulprojekten Die Flüeler heissen den Neubau des Kindergartens Gehern sowie die Gesamtsanierung der Schulanlage Matte gut.

Das Schulhaus Matte in Flüelen soll saniert werden. (Bild: Urs Hanhart)

(cts) Mit 544 Ja zu 123 Nein (Ja-Anteil: 81,6 Prozent) hat die Bevölkerung den Kredit von 7,5 Millionen Franken genehmigt. Das Schulhaus Matte ist bereits 65 Jahre alt und weist baulich wie auch energietechnisch massive Schäden und Mängel auf. Unter anderem gibt es Risse in den Wänden und in den Bodenbelägen. Der Gemeinderat empfahl, «massvoll und vernünftig» in die Schulinfrastruktur zu investieren.

Das Betriebskonzept der Schule Flüelen sieht zwei Kindergarten vor. Derzeit befindet sich einer in einem Klassenzimmer im Schulhaus Matte Nord. Die Räume genügen jedoch den Anforderungen nicht. Auf dem Dach der Schutzraumanlage Gehren wird nun ein neuer Kindergarten gebaut.

Die Flüeler Behörde gehen davon aus, dass das 7,5-Millionen-Projekt vertretbar und finanzierbar ist. Der Gemeinderat geht davon aus, dass keine Steuererhöhung nötig ist. Ab September 2020 soll der Kindergartenneubau realisiert werden. Im Mai 2021 soll mit der Gesamtsanierung der Anlagen Matte begonnen werden.