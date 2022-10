Urner Musikanten vereinen Jodelgesang mit Irish Folk

Flüelen Jodel und Folk für einmal vereint: «Die Musik verändert sich im Spielprozess» «Urchig, rassig und sennerisch»: Cottage-Gitarrist Fredi Bossart erklärt, wieso zwischen Jodelgesang und Irish Folk eine musikalische Seelenverwandtschaft besteht. Bruno Arnold 20.10.2022, 17.29 Uhr

Der Jodlerklub Seerose Flüelen und die Urner Irish-Folk-Band Cottage machen im Rahmen des Projekts «Vo Härzä!» gemeinsame Sache. Mit Cottage konnte gemäss OK-Präsident und Seerose-Mitglied Christian Herger «die absolute Wunschformation» für das neuste Projekt der Flüeler Jodler verpflichtet werden. «Diese musikalische Kombination hat es im Kanton Uri bisher noch nie gegeben.» Nachdem die Auftritte im Herbst 2020 und 2021 wegen der Coronapandemie abgesagt werden mussten, soll es nun definitiv klappen.

«An zwei Abenden haben wir die gemeinsam zur Aufführung gelangenden Stücke zusammen mit den Instrumentalistinnen und Instrumentalisten nochmals aufgefrischt», erklärt Herger. «Zudem hat der Jodlerklub Seerose mit ‹Dr Üristier› von Alfred Leonz Gassmann ein neues Lied ins Konzertprogramm aufgenommen.» Stefan Bissig windet nicht nur den – trotz der mehrfachen Absagen – nach wie vor äusserst motivierten Sängerinnen, Sängern, Musikantinnen und Musikanten ein Kränzchen, sondern auch den Sponsoren und Gönnern: «Sie haben sich sehr kulant gezeigt und uns spontan ihre erneute Unterstützung zugesagt.»

«Unterschiedlich und doch gut zusammenpassend»

Für Cottage-Gitarrist Fredi Bossart begegnen sich bei der herbstlichen Konzertreihe «zwei zwar äusserst unterschiedliche, aber trotzdem gut zusammenpassende Formationen». Seine Erklärung: «Uns verbindet eine Art musikalische Seelenverwandtschaft. Cottage und Seerose pflegen zwar nicht den gleichen Stil, beide Formationen bewegen sich aber im selben Genre: Wir alle machen traditionelle Volksmusik, also Musik aus dem Volk für das Volk.»

Sie sind seit über zwei Jahren am Vorbereiten (von unten): Cottage-Gitarrist Fredi Bossart sowie OK-Chef Christian Herger und Seerose-Präsident Stefan Bissig freuen sich, dass die gemeinsamen Konzerte unter dem Motto «Vo Härzä!» nach mehreren Absagen endlich stattfinden können. Bild: Bruno Arnold (Schattdorf, 1. Oktober 2020)

Cottage pflegt den traditionellen Irish Folk als zeitgenössische Variante der Volksmusik. Fredi Bossart (Gitarre), Susan Bossart (Tin Whistle), Pia Rubi (Akkordeon), Rahel Marty (Violine) und Micha Nussbaumer (Perkussion) präsentieren mit ihren Instrumenten die breite Vielfalt der irischen Musik – ob traditionell gespielt oder in virtuoser Kunst zelebriert. Rasante Geigenlieder wechseln sich bei Cottage mit melancholischen Tönen der Tin Whistle, feinen Gitarrenklängen, stimmungsvoller Akkordeonmusik und dumpfen Schlägen der Trommel ab. Als «urchig, rassig und sennerisch» beschreibt Bossart die Musik des Quintetts. Mit diesen Adjektiven könnte man durchaus auch die Lieder und Naturjodel der Flüeler Seerose passend umschreiben.

Kein Notenmaterial für Irish Folk und Jodelgesang

Von Cottage werden neben mehreren Instrumentals auch einige Songs zu hören sein. Die Band wird allerdings ohne elektronische Verstärkung musizieren. «Unplugged» hört Bossart nicht gerne, viel lieber spricht er bei der gewählten Variante von «akustisch und pur».

«Die Musiker spielen und stegreiflen aus Spass an der Freude, in den unterschiedlichsten Besetzungen, einfach mit den Instrumenten, die sie am besten beherrschen», beschreibt Bossart das Wesen des Cottage-Irish-Folk. Bei den Konzerten im Rahmen des Projekts «Vo Härzä!» werden die Instrumentalisten die Jodellieder «Aabästern» von André von Moos und «Dini Seel ä chli la bambälä» von Ruedi Bieri gemeinsam mit den Jodlern interpretieren. Notenmaterial für Folkband und Jodelchor gibt es nicht. Die Cottage-Musiker arrangieren die Werke deshalb selber. Das heisst: Mit ihren Instrumenten werden sie die Jodler harmonisch und rhythmisch stützen, und zwar mit viel Fantasie, Experimentierfreude und vor allem mit überraschenden Effekten des Perkussionisten. Dies wird unter anderem auch für Jodellieder eher ungewohnte Akkorde oder auch spezielle melodische Elementen ergeben. Und zu den Instrumentals meint der 57-jährige Altdorfer:

«Unsere Musik wird durch das Proben nicht einfach zum fixfertigen und unverwechselbaren Produkt, sondern sie entwickelt sich im Spielprozess und verändert sich von Auftritt zu Auftritt.»

«Beedälä» als Urner Variante des Stepptanzes

Seerose-Präsident Stefan Bissig schmunzelt bei diesen Aussagen: «Die gemeinsamen Lieder beinhalten tatsächlich sehr viel Überraschungspotenzial. Ich bin selber gespannt, wie die Instrumente und unsere Stimmen ineinanderfliessen und harmonieren werden.» Bei den Proben sei es für die Jodler dann und wann schwierig gewesen, ruhig zu bleiben. Die Musik von Cottage habe immer wieder zum Schnippen und rhythmischen Klatschen oder gar zum «Beedälä» – als Urner Variante des irischen Stepptanzes – animiert.

Für Fredi Bossart besteht die grösste Herausforderung des Projekts darin, mit einer Dirigentin zu musizieren, die mit ihren Handbewegungen den Takt angibt und für die musikalische Gestaltung sorgt.

«Ich muss mich als Gitarrist anpassen und wahnsinnig konzentrieren, damit ich die rhythmischen, dynamischen oder tempomässigen Vorgaben der Dirigentin sauber übernehmen kann.»

Für ihn, der gerne aus dem momentanen Gefühl heraus improvisiere oder experimentiere, sei dies nicht ganz einfach. Musikalisch eingeengt fühle er sich trotzdem überhaupt nicht. «Aber beim Stegreiflen und freien Begleiten bin ich definitiv lockerer», meint er lachend.

Hinweis: Sitzplätze für die Aufführungen vom 30. Oktober (Pfarrkirche Flüelen, 17 Uhr), 6. November (Konzertsaal Hotel Radisson Blu, Andermatt, 13.30 und 17 Uhr) sowie 27. November (Pfarrkirche Altdorf, 17 Uhr) können online (www.jodlerklub-seerose.yourticket.ch) reserviert werden. Diese sind allerdings nicht nummeriert.