Jodlerklub Seerose trifft Irish Folk mit Projekt «Vo Härzä!»

flüelen Jodelgesang trifft Irish Folk: Projekt «Vo Härzä!» nimmt dritten Anlauf Der Jodlerklub Seerose Flüelen und die Urner Irish-Folk-Band Cottage feiern am 30. Oktober die Premiere ihres Projekts «Vo Härzä!». 02.10.2022, 16.02 Uhr

Der Jodlerklub Seerose organisierte 2017 die Konzertreihe «Yys fräiwt’s!». Ab 20. Oktober 2022 ist das Projekt «Vo Härzä!» geplant. Bild: Georg Epp (Flüelen, 29. Oktober 2017)

2020 und 2021 mussten der Jodlerklub Seerose Flüelen und die Urner Irish-Folk-Band Cottage ihre geplante gemeinsame Konzertreihe «Vo Härzä!» verschieben. Grund dafür waren einerseits die mit der Coronapandemie verbundenen Vorgaben, anderseits aber auch die fehlende Planungssicherheit.

Nun nehmen die beiden Formationen einen neuen Anlauf für die Realisierung ihres Vorhabens. OK-Präsident Christian Herger und der Präsident des Jodlerklubs Seerose, Stefan Bissig, sowie «Cottage»-Mitglied Fredi Bossart geben sich zuversichtlich:

«Was lange währt, wird endlich gut!»

Stefan Bissig ist überzeugt: «Diesmal sollte es klappen. Die wichtigsten organisatorischen Pflöcke sind eingeschlagen, die Sponsoren und Gönner haben uns fast ausnahmslos ihre erneute Unterstützung zugesichert», freut er sich. Und Christian Herger ergänzt: «Die Probenarbeiten sind bei beiden Formationen bereits vor einiger Zeit angelaufen, damit wir bei der Premiere vom 30. Oktober in der Pfarrkirche in Flüelen gut gerüstet sind.»

Erneute Zusammenarbeit mit Nicht-Jodlern

Der Jodlerklub Seerose Flüelen unter der Leitung von Yvonne Stadler-Reichlin steht seit Jahren nicht nur für traditionellen und gepflegten Jodelgesang, sondern auch für innovative Projekte in Zusammenarbeit mit anderen Formationen. Als Beispiele seien die «Jodelphonie» mit dem Musikverein Unterschächen oder die Konzertreihen «Yys gfallt’s!» mit der Obwaldner Huismuisig und «Yys fräiwt’s!» mit der Bauernmusik Altdorf erwähnt.

Im Herbst 2022 treten die Flüeler Jodler nun unter dem Motto «Vo Härzä!» zusammen mit der Urner Irish-Folk-Formation Cottage auf, die mit Gitarre, Tin Whistle, Akkordeon, Violine und Perkussion den traditionellen Irish Folk als zeitgenössische Variante der Volksmusik pflegt. «Diese musikalische Kombination hat es im Kanton Uri bisher noch nie gegeben», freut sich Christian Herger auf das neuste Projekt. «Wir möchten die Zuhörer mit Gesang und Instrumentalmusik rund 80 Minuten lang tief ins Herz hinein erfreuen», beschreibt er das Hauptziel des Gemeinschaftsprojekts. (pd/eca)

Die Konzerte des Jodlerklubs Seerose Flüelen und der Urner Irish-Folk-Formation Cottage finden am 30. Oktober, 17 Uhr, in der Pfarrkirche Flüelen, 6. November, 13.30 und 17 Uhr, im Konzertsaal Hotel Radisson Blu in Andermatt, sowie am 27. November,

17 Uhr, in der Pfarrkirche Altdorf statt.