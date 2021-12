Jodelklub zuversichtlich: Konzert soll im dritten Anlauf klappen

Flüelen Jodelklub ist zuversichtlich: Im dritten Anlauf soll «Vo Härzä» klappen Der Jodlerklub Seerose Flüelen verabschiedete an ihrer GV Hans Kaufmann als Aktivmitglied und Hans Bissig als Revisor. Georg Epp 07.12.2021, 19.02 Uhr

Gut gelaunt traf sich die Flüeler Jodlerfamilie im Restaurant Schützenstube in Flüelen zur 68. Generalversammlung. Nachdem die letztjährige Generalversammlung nur schriftlich möglich war, freute man sich, endlich wieder tagen zu können. Im Eröffnungslied «Grüess Gott» spürte man, dass die Flüeler Jodlerfamilie während der schwierigen Zeit nichts von ihrer Freude am Jodeln und am Chorklang verloren hat. Die Pandemie verhinderte während längerer Zeit die Proben und die Jodlerkonzertreihe «Vo Härzä» musste schweren Herzens gleich zweimal verschoben werden. Definitiv abgesagt wurde auch das Eidgenössische Jodlerlfest in Basel.

Musikalische Leitung wechselte mehrmals

Nun zeigt man sich optimistisch, dass der dritte Anlauf «Vo Härzä» klappen wird, das Konzert soll am 30. Oktober 2022 in Flüelen, am 6. November zweimal in Andermatt und am 27. November in der Pfarrkirche Altdorf über die Bühne gehen. Im Jahresbericht des Präsidenten ist zu entnehmen, dass die musikalische Leitung gleich mehrmals wechselte. Dirigentin Yvonne Stadler-Reichlin macht zurzeit eine Babypause und hat ihren Bruder Thomas Reichlin, als Übergangslösung aktiviert. Der Einsiedler Benediktiner wurde aber nach nur wenigen Proben als neuer Kaplan der Schweizergarde nach Rom abberufen, sodass erneut eine Zwischenlösung nötig wurde.

Mit Jodellehrerin Bea Salzmann wurde die Lücke nun wieder geschlossen, nachdem Vizedirigent Markus Ziegler das Probeprogramm aufrechterhalten hat. Neben den Konzerten «Vo Härzä» steht das Zentralschweizer Jodlerfest in Andermatt, 17. bis 19. Juni 2022, bei dem man als Trägerverein aktiv mitwirkt im Fokus.

Geehrte und aktuelle Vorstandsmitglieder: Beat Widmer (l.), Stefan Bissig, Hans Bissig, Annegret von Bergen, Hans Kaufmann, Kurt Nussbaumer und Hansruedi Kempf. Bild: Georg Epp (Flüelen, 4. Dezember 2021)

Veränderungen im Vorstand

Im Vorstand gab es in den letzten beiden Jahren diverse Veränderungen. Auf die GV 2020 hin übernahm Hansruedi Kempf die Kassenwesen, Beat Widmer das Vizepräsidium und als neuer Beisitzer bestimmt wurde Kurt Nussbaumer. Verabschiedet wurden Thom Schmid und Peter Schuler. Unverändert im Vorstand bleiben Präsident Stefan Bissig und Aktuarin Annegret von Bergen. Kassier Hansruedi Kempf freute sich, Mehreinnahmen von rund 3500 Franken zu präsentieren, dies trotz verschobenen Konzerten. Die überarbeiteten Statuten, aber auch das überarbeitete Leitbild des Klubs wurden ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt. Gleich fünf Jubilare konnten geehrt werden, nämlich Thedi Herger für 50 Jahre Aktivmitglied als Ehrenveteran, sowie Stefan Bissig, Christian Herger, Alois Arnold und Roland Gisler für 25 Jahre als Veteran.

Hans Kaufmann nach 57 Aktivjahren verabschiedet

Im Traktandum Ehrungen wurde Diverses nachgeholt. Im Mittelpunkt stand die Verabschiedung von Ehrenmitglied Hans Kaufmann als Aktivmitglied. Christian Heger würdigte seine grossen Verdienste. Nicht weniger als 57 Jahre war er Aktivmitglied als erster Tenor, hat in den Jahren 38 Jodlerfeste aktiv miterlebt und war unter anderem auch 6 Jahre Präsident im Verein. Mit Geschenk und grossem Applaus bedankte man sich beim abtretenden Aktivmitglied. Verabschiedet wurde auch Revisor Hans Bissig, er war nicht weniger als 25 Jahre im Amt. Im aktuellen Jahr gab es lediglich 18 Proben und Auftritte und daher keine Wertung der Probenanwesenheit. Nachgeholt wurde das Probejahr 2020, bei dem 41 Proben und Auftritte noch realisiert wurden.

Hier glänzte Beat Widmer mit null Absenzen vor Toni Herger und Markus Ziegler mit je einer Absenz. Beat Widmer orientierte über den Nachwuchsjodelchor, dessen Gründungsversammlung demnächst über die Bühne gehen wird. Der Nachwuchsjodelchor ist eine grosse Chance, die Nachwuchssorgen in absehbarer Zeit zu verkleinern. Mitten in der Versammlung überraschte auch der Flüeler Samichlaus die «Seeröseler». Der Weihnachtsmann wünschte der Jodlerfamilie ebenfalls viel Glück in Sachen Nachwuchsförderung.