JSVP Uri trifft sich zum Sommer-Event in Flüelen

Flüelen Luzerner Nationalrat zu Besuch bei der Jungen SVP Uri Zum Sommer-Event der Urner Jungpartei trafen sich über 40 Mitglieder und Sympathisanten beim Ruderclub in Flüelen. 07.09.2021, 15.49 Uhr

Von links: Tobias Baumann, Nationalrat Franz Grüter, Adrian Imholz und David Baumann. Bild: PD

Die Junge SVP Uri veranstaltete Samstag zum neunten Mal ihren alljährlichen Sommer-Event im Ruderclub in Flüelen, nachdem dieser im vergangenen Jahr aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden musste. Bei hervorragendem Wetter trafen sich einige junge und ältere Parteimitglied sowie auch etliche Freunde und Sympathisanten zum Gesellschaftsanlass Urner Jungpartei. Insgesamt nahmen über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran teil.

Nach einem Apéro durften die Besucher einem interessanten Referat vom Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter lauschen. Nach seinem Vortrag sei den Zuhörern bewusst geworden, «wie toxisch die linksextreme 99-Prozent-Initiative der Juso ist, welche unbedingt abgelehnt werden soll», schreibt die JSVP in ihrer Mitteilung zum Anlass. Ebenfalls berichtete Grüter über die wichtigsten Themen, die dieses Jahr in der Schweizer Politik anfallen. Die Jungpartei wies ebenfalls auf ihre momentane Nein-Kampagne zum Stimmrechtsalter 16 hin. Mit einem Ja würden «die Rechte und Pflichten der jungen Wähler massiv auseinanderklaffen», so die Jungpartei. (pd/RIN)