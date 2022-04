Urner Olympia-Helden werden in Flüelen gefeiert

Flüelen Mit Katzenmusik, eigenen Liedern und Lobeshymnen: Urner Olympia-Cracks werden wie Helden gefeiert Die Erfolge der Urner Olympia-Teilnehmenden in Peking, Corinne Suter, Aline Danioth und Roman Furger, wurden ausgiebig gewürdigt und gefeiert. Dabei jagte ein Highlight das nächste. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 03.04.2022, 14.50 Uhr

Aline Danioth, Corinne Suter und Roman Furger (von links) wurden an der Feier mit Geschenken überhäuft. Bild: Urs Hanhart (Flüelen, 2. April 2022)

Zu Ehren der Urner Olympionikinnen und Olympioniken Corinne Suter, Aline Danioth und Roman Furger stieg am Samstag in einem prall gefüllten Festzelt auf der Seematte in Flüelen ein grosses Frühlingsfest.