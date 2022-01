Mireille Gisler verlässt das Restaurant Mixx in Flüelen

FLÜELEN «Ich folge meiner inneren Stimme»: «Mixx»-Wirtin Mireille Gisler gibt die Führung des Restaurants auf Nach zwölf Jahren gibt Mireille Gisler die Führung des Flüeler Restaurants «Mixx» Ende Januar auf. Sie freut sich auf mehr Zeit für die Familie – und auf neue Herausforderungen in Zukunft. Carmen Epp Jetzt kommentieren 20.01.2022, 16.31 Uhr

Mireille Gisler an einem der Tische in ihrem Restaurant «Mixx» in Flüelen. Carmen Epp (19. Januar 2022)

Aufhören, wenn es am schönsten ist: Diesen Rat befolgte «Mixx»-Wirtin Mireille Gisler, als sie im Juni den Entschluss fasste, die Pacht des Flüeler Restaurants aufzugeben. Bis Ende Januar bewirtet sie mit ihrem elfköpfigen Team noch Gäste im «Mixx», dann ist Schluss. So die Meldung von Mitte September 2021.

Und auch wenn das Ende inzwischen zum Greifen nah und die letzten Tage des Restaurants «Mixx» angebrochen sind: So richtig vorstellen kann man sich das Ende der Ära von Mireille Gisler im Flüeler Restaurant noch nicht. Erst recht nicht, wenn man merkt, mit welcher Energie und Leidenschaft die 55-Jährige noch immer für ihre Gäste da ist. Der Entscheid, das «Mixx» aufzugeben, habe nichts mit mangelnder Lust zu tun, auch nichts mit den Herausforderungen der Coronapandemie, betont Mireille Gisler. «Eine innere Stimme hat mir gesagt, dass es Zeit ist, weiterzuziehen, und das will ich tun.»

Nach zwölf Jahren Vollgas gibt’s eine Auszeit

Seit ihrem 17. Lebensjahr steht Mireille Gisler in der Küche. Nach der Grundausbildung in der Gastronomie in ihrer Heimat Holland folgten weitere Stationen ihrer Kariere in Österreich, Einsiedeln, Fürigen, Bürglen, in der Hotellerie Sternen in Flüelen sowie im «Kreuz» in Altdorf. Bis sie vor zwölf Jahren das einst als Hotel Tell und Post bekannte Restaurant in Flüelen pachtete und zum «Mixx» machte. «Damit konnte ich mir endlich einen lang gehegten Traum erfüllen, mir etwas Eigenes aufbauen und auch Erfolge feiern.» So wurde Mireille Gisler 2019 als einzige Frau in diesem Jahr in die «Gilde der etablierten Gastronomen» aufgenommen.

Mireille Gisler kurz nach ihrer Aufnahme in die «Gilde der etablierten Gastronomen». Christian Tschümperlin (Flüelen, 4. Juni 2019)

Doch auch wenn die Gastronomin ihre Arbeit mit jeder Faser ihres Seins genossen hat, so haben die Jahre auch Spuren hinterlassen. Ihre Familie ­– eine Tochter, ein Sohn und inzwischen zwei Enkelkinder – sowie das soziale Umfeld habe sie in all den Jahren oft zurückstellen müssen. Sie sagt:

«Mir wurde klar, dass ich diesem Teil meines Lebens wieder einen grösseren Stellenwert zumessen möchte.»

So stehe denn nach der Schlüsselabgabe des Restaurants im Februar erstmal eine Auszeit und im Sommer zwei, drei Wochen Strandferien mit ihrem Mann Max – «die ersten seit zwölf Jahren!» – an.

«Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mal was kommt»

Und dann? «Das steht noch in den Sternen», sagt Mireille Gisler. Um sich zur Ruhe zu setzen, ist sie nicht nur zu jung, sondern auch schlicht zu quirlig und energiegeladen. «Ich brenne nach wie vor für meinen Beruf», sagt Mireille Gisler. «Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.» Wo und in welcher Form sie ihre Leidenschaft für die Gastronomie in Zukunft ausleben und einbringen kann, das lasse sie auf sich zukommen. «Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mal was kommt», sagt sie. «Was das sein wird, wird sich zeigen.» Ein kleines Engagement hat sie bereits zugesagt: So kocht sie am 6. Februar zusammen mit Christine Ineichen vom Berggasthaus Niederbauen an einem Gourmetabend der Spitzenköchinnen im Waldhotel Doldenhorn in Kandersteg.

Im «Mixx» herrscht bis am 29. Januar noch normaler Betrieb. Am 30. Januar verabschieden sich Mireille Gisler und ihr Team bis 19 Uhr an einem «Tag der offenen Tür» von ihren Gästen. Das wird der Wirtin keineswegs leichtfallen, hat sie doch über die Jahre zahlreiche Stammgäste begrüssen und bewirten können. Nach Erinnerungen an besondere, vielleicht prominente Gäste gefragt, winkt Mireille Gisler ab: «Für mich war jeder Gast etwas Besonderes und ich dankbar für jeden Einzelnen, der sein hartverdientes Geld im ‹Mixx› ausgegeben hat», sagt sie – und macht die Frage nach dem Rezept für den langjährigen Erfolg obsolet.

Die Eigentümerin der Liegenschaft, die Bripol AG, wird das Haus auch künftig als Restaurationsbetrieb verpachten. Weitere Infos dazu würden zeitnah kommuniziert, heisst es auf Anfrage.

