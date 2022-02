Die Trachtengruppe Flüelen darf nach langer Pause wieder tanzen

Flüelen Nach langer Wartezeit dürfen sie wieder tanzen Die Trachtengruppe Flüelen war während der Coronapandemie weiterhin aktiv. Das gemeinsame Tanzen hat den Mitgliedern aber gefehlt. 17.02.2022, 14.06 Uhr

Nicole Briker, Präsident Ruedi Zgraggen, Andrea Wyrsch und das neue Ehrenmitglied Doris Briker (von links). Bild: PD

501 Tage: So lange mussten die Mitglieder der Trachtengruppe Flüelen warten, bis sie nach der Coronapause wieder das Tanzbein schwingen durften. Während dieser Zeit sei der Verein aber nicht untätig geblieben, heisst es in einer Mitteilung. Die Mitglieder haben sich zum gemeinsamen Spaziergang, Picknick oder Segwayfahren getroffen, um trotz Beschränkungen das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. «Durch unser Aktivprogramm konnten wir das Gesellschaftliche pflegen, was für uns alle sehr wichtig war. Als wir aber wieder proben durften, war für uns alle klar, dass es immer noch das Tanzen ist, das unseren Verein auszeichnet», sagte Präsident Ruedi Zgraggen an der Generalversammlung Ende Januar, die ebenfalls nach einem Jahr Pause wieder stattfinden konnte.

Auch Tanzleiterin Irene Gasser-Mattli hielt in ihrem Jahresbericht fest: «Die Freude war riesig, als wir nach der langen Pause endlich wieder tanzen durften. Während dieser Durststrecke hat man doch gespürt, dass das Tanzen uns als Gruppe einfach noch stärker zusammenführt.» Weil das Tanzen allerdings nur während einer kurzen Zeitspanne für den Verein möglich war, spielte sich das Jahresprogramm entsprechend fern von Veranstaltungen und Tanzaufführungen im reduzierten Rahmen ab.

Nun stehen wieder viele Anlässe an

Trotz vieler Absagen und wenig Programm blieb die Trachtengruppe Flüelen aber nicht untätig. So wurde im vergangenen Jahr ein Flyer gestaltet, um Neumitglieder zu gewinnen. Als Nächstes stehe die Neuanschaffung von T-Shirts an. Weiter sei der Verein bereits wieder mit den Vorbereitungen auf das siebte «Spiel ohne Grenzen» beschäftigt, das am 4. Juni 2022 stattfinden wird. Und auch am Zentralschweizerischen Jodlerfest vom 17. bis 19. Juni packen die Mitglieder tatkräftig mit an, die Gruppe wird in Andermatt eine Festwirtschaft führen. Weiter möchte die Gruppe nach Möglichkeit am Folklorefestival in Zermatt sowie an anderen Veranstaltungen teilnehmen, die im und ausserhalb des Kantons geplant sind.

Seit 60 Jahren Aktivmitglied

Die Generalversammlung stand ganz im Zeichen der Ehrungen, da auch diejenigen des vergangenen Jahres nachgeholt wurden. Zum Ehrenmitglied wurde Doris Briker ernannt. Sie wurde für zehn Jahre Vorstandstätigkeit und die Mitwirkung in diversen OKs geehrt. Für acht Jahre als Aktuarin bedankte sich der Verein bei Nicole Briker. Andrea Wyrsch-Briker wurde für acht Jahre als Tanzleiterin, davon sechs Jahre im Vorstand, verdankt. Verabschiedet wurden nach sechs Jahren die Kindertanzleiterinnen Yvonne Gisler, Selina Wipfli und Karin Briker.

Martin Walker (50 Jahre aktives Ehrenmitglied) und Margrith Arnold (60 Jahre aktives Ehrenmitglied). Bild: PD

Eine besondere Ehrung kam dem langjährigen Mitglied Margrith Arnold zuteil, die bereits seit 60 Jahren aktives Mitglied der Trachtengruppe Flüelen ist. Ebenfalls wurden Martin Walker und Bernadette Küttel für ihre Vereinstreue geehrt, die je seit 50 Jahren aktiv in der Gruppe mit dabei sind. Die Jahresmeisterschaft hat im letzten Jahr von Toni Briker vor Ruedi Zgraggen gewonnen. Den dritten Platz teilen sich Marie-Theres Arnold, Markus Briker und Agnes Arnold. (pd/cn)