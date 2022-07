Flüelen Ortsgruppe und Männerriege besteigen zusammen den Fürstein Die gemeinsame Sommerwanderung der Ortsgruppe Flüelen und der Männerriege Flüelen führte die Männer ins Entlebuch. 19.07.2022, 13.04 Uhr

Mitglieder der Ortsgruppe Flüelen und der Männerriege Flüelen nach Erreichung des Fürstein. Bild: H. P. Amrhein/PD

Juli 2020: Nasskalte Witterung, die Urner Berge mit grauen Wolken bedeckt, nicht gerade einladend für eine Wanderung im Gebiet Glaubenberg. Juli 2022: ein prächtiger Sommertag, klare Sicht und heisse Temperaturen. Und bei diesen Bedingungen nahmen neun Mitglieder der Ortsgruppe Flüelen und der Männerriege Flüelen den Marsch ab dem Glaubenberg zum Schnabel und Sewenseeli in Angriff.

Der erste Anstieg auf der asphaltierten Strasse hinterliess bei einem älteren Teilnehmer unangenehme Spuren an der Ferse. Ein Druckstellenpflaster aus der Rucksackapotheke auf die Wunde genügte, und Franz-Ferdy war wieder marschtüchtig. So bewältige die Gruppe 500 Höhenmeter zum Tagesziel Fürstein (2039 Meter über Meer) im Zeitplan. Auf dem Gipfel bot sich den Teilnehmern eine atemberaubende Rundsicht. Die fantastische Landschaft der Unesco-Biosphäre Entlebuch begeisterte, denn für einige war es eher ein unbekanntes Wandergebiet. Grund genug also, den ersten Gipfelwein zu entkorken.

Premiere für ehemalige Waffenläufer

Durch teilweise durchnässte Moorlandschaften setzte man die Rundwanderung fort Richtung Rickhubel–Seewenegg–Glaubenberg Passhöhe. Mit Magnus Sigrist und Hansruedi Zgraggen haben zwei ehemalige Waffenläufer erstmals an der Sommerwanderung teilgenommen, locker und ohne zusätzliche Last der Waffen.

Für den Grillabend in Flüelen stellte Kamerad Emil Ziegler seine Lokalitäten in der Pergola am See zur Verfügung. Zu diesem abschliessenden Rendezvous trafen weitere Kameraden ein, welche den Abend mit freundschaftlichem Beisammensein beenden wollten. Einmal mehr rutschte der Uhrzeiger stark über die Mitternachtsgrenze.