Das MS Mythen wird verschrottet

Flüelen Rettungsversuche erfolglos: Das «Mytheli» wird jetzt zu Stahl verarbeitet Das Kursschiff MS Mythen ist Geschichte: Weil weder die Stadt Luzern noch der Kanton Hand für eine Lösung boten, wurde das Dieselmotorschiff verschrottet. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 17.09.2021, 11.30 Uhr

Alle Aktionen zur Rettung waren erfolglos: Das beliebte Kursschiff MS Mythen wurde von der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wie vorgesehen auf den Schlachthof in Flüelen geführt und am Donnerstag, 16. September 2021, verschrottet. Eine Petition auf der Plattform Petitio namens «Rettet das Motorschiff Mythen auf dem Vierwaldstättersee» konnte daran mit 511 Unterschriften nichts mehr ändern.

Auf Anfrage zeigt sich der Initiant der Petition, der Luzerner Fotograf und Schiff-Nostalgiker, Bruno Gisi enttäuscht: «Es ist schade, dass das ‹Mytheli› verschrottet wird. Man hat niemanden finden können, der das Schiff übernehmen wollte und die Stadt Luzern bot keine Hand für eine Stationierung des Schiffs in Luzern als Schiffsrestaurant.» Vorangegangen waren lange Diskussionen: Den einen galt das «Mytheli» als «hässliches Entchen» auf dem See, den anderen als geschätztes Arbeitstier der Flotte.

Das Passagierschiff MS Mythen wurde im Dezember 2020 ausser Betrieb genommen und am Donnerstag, 16. September 2021 verschrottet. Bild: Christian Tschümperlin (Flüelen, 16. September 2021) Die Verschrottung des Dieselmotorschiffs in Flüelen ging zügig voran: Das Öl im Motor wurde abgepumpt, der Motor vom Schiff gelöst und dann aus dem Wasser gehoben. Bild: Christian Tschümperlin (Flüelen, 16. September 2021) Die Materialien sollen im Eisenstahlwerk in Emmenbrücke geschmolzen werden. «Das Mytheli war eine Pioniertat», so Gisi. Als es vor 90 Jahren seinen Betrieb aufnahm, war es eines der ersten mit einem Aufbau aus Aluminium über der Wasserlinie. Der Rumpf ist aus Stahl. Bild: Christian Tschümperlin (Flüelen, 16. September 2021) Das «Mytheli» hat 2,5 Millionen Fahrkilometer absolviert. Bild: Christian Tschümperlin (Flüelen, 16. September 2021) Ein Bild aus besseren Zeiten für das Motorschiff. Bild: SVG/PD

Die Verschrottung des Dieselmotorschiffs in Flüelen ging zügig voran: Das Öl im Motor wurde abgepumpt, der Motor vom Schiff gelöst und dann aus dem Wasser gehoben. Die Materialien sollen im Eisenstahlwerk in Emmenbrücke geschmolzen werden. «Das ‹Mytheli› war eine Pioniertat», so Gisi. Als es vor 90 Jahren seinen Betrieb aufnahm, war es eines der Ersten mit einem Aufbau aus Aluminium über der Wasserlinie. Der Rumpf ist aus Stahl. Es hat 2,5 Millionen Fahrkilometer absolviert.

Renovation wäre zu teuer gewesen

Auf Anfrage sagt Michel Scheurer, Leiter Nautik, Chefkapitän bei der SGV: «Der Zustand des Schiffs entsprach nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Betriebswirtschaftlich gesehen hätte man zu viel in das Schiff investieren müssen. Die Renovation wäre in etwa gleich teuer geworden wie die Anschaffung eines neuen Schiffs, vor allem wenn man die Vorschriften des Bundesamtes für Verkehr mitberücksichtigt.»

Ein Vernehmlassungsverfahren des Kantons Luzern zur Rettung des Schiffs endete mit einem negativen Bescheid. Luzern sei keine Hafenstadt, der Blick auf See und Berge solle nicht zusätzlich durch fest verankerte Schiffe eingeschränkt werden. Der Luzerner Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner sagte damals auf Anfrage: «Ein Schiff gehört auf den See. Eine museale Verankerung am Ufer widerspricht seinem Zweck.»

Dieser Aussage widersprach später Direktionsvorsteherin Manuela Jost von der Baudirektion: «Die Formulierung in der städtisch-fachlichen Stellungnahme, wonach Luzern keine Hafenstadt sei, war unglücklich gewählt und diese Meinung teilt der Stadtrat so nicht», entschuldigte sie sich in einer Antwort auf ein dringliches Postulat von FDP-Stadtrat Fabian Reinhard zur Rettung des «Mytheli» am 20. Mai 2021 im Grossen Stadtrat.

Kanton Luzern sah keine Möglichkeiten zur Wiederinbetriebnahme

Da das Projekt eines Schiffsrestaurants auf Seegebiet geplant war, lag die Federführung bei der kantonalen Dienststelle Raum und Wirtschaft Rawi. Voraussetzung für eine Bewilligung waren die Zonenkonformität, der Nachweis eines öffentlichen Interesses und des Natur- und Landschaftsschutzes. In der Vernehmlassung kam die kantonale Dienststelle zum Schluss, dass kein öffentliches Interesse vorliegt und dass das Vorhaben die Landschaftsschutzzone und die Uferschutzzone tangiert. Das Projekt scheiterte somit bereits in der Vorabklärung des Kantons an den rechtlichen Rahmenbedingungen.

Der Entscheid des grossen Stadtrates hatte einen Einfluss auf die Vernehmlassung des Kantons. Im Stadtrat lehnten die Fraktionen der SP und der Grünen das Postulat von Fabian Reinhard ab. Das Beispiel soll keine Schule machen, meinte etwa Martin Abele von G/JG-Fraktion. Und Christian Hochstrasser (G/JG), der selber langjähriger Matrose bei der SGV war, sagte: «Das ist ein Schiff, für das sich nie jemand interessiert hat.» Es sei ein lautes und unkomfortables Schiff.

«Es ist ein Industriedenkmal, weil es am meisten Kilometer auf dem See zurückgelegt hat. Aber das Schiff war nie identitätsstiftend.»

Nicht einverstanden mit dem Entscheid des Rawi waren die Fraktionen GLP und SVP, die CVP blieb gespalten. Der Luzerner Stadtrat lehnte das FDP-Postulat zur Rettung des MS Mythen schliesslich ab. Das Schiffsrestaurant Willhelm Tell bleibt also eine Ausnahme an den Ufern des Vierwaldstättersees. Bruno Gisi jedenfalls nimmt auch etwas Positives aus der Geschichte mit: «Luzern ist jetzt offiziell eine Hafenstadt.»