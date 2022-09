Flüelen: Seestrassenzufahrt wird saniert – es kommt zu Sperrungen

Flüelen Sperrungen und Umleitungen im Bereich der Seestrassenzufahrt ab Mitte September Ab Montag wird die Seestrassenzufahrt zur Unterführung Strandbad verbreitert und saniert. In der Folge muss die Zufahrt für alle Verkehrsteilnehmenden gesperrt werden. 08.09.2022, 16.47 Uhr

Am Montag, 12. September, beginnen in Flüelen die Bauarbeiten für die Verbreiterung und Sanierung der Seestrassenzufahrt zur Unterführung Strandbad. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt sechs Wochen, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Während dieser Zeit muss die Zufahrt für alle Verkehrsteilnehmenden ab der Unterführung bis zur Axenstrasse gesperrt werden.