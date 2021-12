Flüelen: Unfall mit Autofahrerin und Motorradfahrer

Flüelen Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwoch in Flüelen leicht verletzt, weil er seitlich in ein Auto geprallt ist. 16.12.2021, 15.01 Uhr

In Flüelen sind am Mittwoch, 15. Dezember, kurz nach dem Mittag ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der Unfall hat sich beim ehemaligen Hotel Hirschen ereignet. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wollte die Autofahrerin vom Parkplatz in die Axenstrasse Richtung Altdorf abbiegen. Als ihr Fahrzeug bereits in der Strasse stand, ist ein 17-jähriger Motorradfahrer seitlich ins Auto geprallt und hat sich dabei leicht verletzt.