Flüelen Vandalen sorgen an Ostern im ganzen Dorf für Sachschäden In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag wüteten in Flüelen unbekannte Vandalen. Die Gemeinde Flüelen bittet um Hinweise. 08.04.2021, 17.15 Uhr

(inf) In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag wüteten in Flüelen unbekannte Vandalen. Diese seien im ganzen Dorf unterwegs gewesen, wie die Gemeinde Flüelen in einer Mitteilung schreibt. So wurden Verwüstungen und Beschädigungen im Bereich Höhenstrasse, Kirchstrasse, Grundbielstrasse und Hanfgärtli festgestellt. Es seien auch Sachen entwendet und gestohlen worden. Ein gefüllter Kehrichtcontainer wurde die Kirchstrasse hinunter gestossen. Dabei kippte dieser und versperrte die Durchfahrt. Auch Signalisationsschilder wurden abgerissen und entwendet, Abschrankungen beschädigt und ausgerissen. Auch der Eingangsbereich beim Schulhaus Gehren wurde verschmiert.