Ehrungen stehen im Mittelpunkt der GV des Musikvereins Flüelen

Flüelen Von 15 bis 50 Jahre Vereinstreue: GV der Musikanten steht im Zeichen vieler Ehrungen Der Musikverein Flüelen blickt nach der letztjährigen Absage ihrer Versammlung gleich auf zwei eventarme Jahre zurück – schaut aber hoffnungsvoll ins 2022. 26.01.2022, 11.10 Uhr

Die beiden neuen Ehrenmitglieder Veronika Volkart (ganz links) und Konrad Gamma ( ganz rechts) mit Ehrenmitglieder-Obmann Ruedi Zagnoli (Zweiter von links) und die beiden für 50 Jahre Geehrten Edi Aregger und Edy Aschwanden. Bild: PD

Die Vereinspräsidentin Monika Inderbitzin konnte am Samstag zahlreiche Aktiv- und Ehrenmitglieder zur 111. Generalversammlung des Musikvereins Flüelen im Restaurant Schützenstube begrüssen. Vorgängig trafen sich bereits die Ehrenmitglieder des Vereins zur 49. Versammlung dieser speziellen Vereinigung, welche vor genau 50 Jahren nach der Durchführung des Kantonalen Musikfestes 1972 in Flüelen gegründet worden ist. Die Treffen werden jeweils vom Obmann Ruedi Zagnoli einberufen und durchgeführt. So wurden der Ehrenmitglieder-Obmann und Fahnengotte Helen Zgraggen sowie die zahlreich anwesenden Ehrenmitglieder speziell zur GV willkommen geheissen.

In ihrem Bericht über die vergangenen zwei Jahre streifte die Präsidentin die wenig zahlreichen Aktivitäten des Vereins in dieser schwierigen Zeit. Zwischen den «Lockdowns» gab es einige Proben und Aufführungen sowie die Umrahmung von kirchlichen Anlässen. Als einziges Konzert konnte im vergangenen Dezember das Adventskonzert in der Pfarrkirche durchgeführt werden. Insbesondere die jeweils im Mai/Juni stattfindenden traditionellen Jahreskonzerte fielen dem Virus zum Opfer.

Teilnahme am Urner Blasmusikfestival geplant

Trotz fehlendem Vereinsleben hatten Vorstand und Musikkommission mehr Arbeit zu bewältigen. Planen, hoffen, spekulieren, umplanen und wieder planen waren die Tätigkeiten der Vereinsverantwortlichen. Mit den Proben soll es nun bald wieder losgehen. Das Jahreskonzert soll am 10. Juni im Konzertlokal Alte Kirche Flüelen unter dem Motto «go west» stattfinden. Auch plant der Musikverein Flüelen eine Teilnahme am Urner Blasmusikfestival vom 4. Juni in Altdorf.

Vereinskassierin Veronika Volkart konnte zwei positive Jahresabschlüsse präsentieren. Die meisten Ausgaben und Einnahmen fielen dabei aus. Der Verein musste drei Austritte von Aktivmitgliedern entgegennehmen. Somit besteht der Musikverein noch aus 21 Aktivmitgliedern. Jedoch kann man auf treue Aushilfen zählen und somit verhalten positiv in die Zukunft schauen. Die Wahlen schlugen keine hohen Wellen. Sämtliche Amtsträger sowie Dirigent Willi Truttmann wurden für eine neue Amtsdauer bestätigt.

Zwölf Musikantinnen und Musikanten feiern Jubiläum

Der grosse Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen. Nicht weniger als zwölf Musikantinnen und Musikanten konnten ein Vereinsjubiläum zwischen 15 und 50 Mitgliederjahre feiern. Hervorzuheben sind die 50-jährige Mitgliedschaft von Edi Aregger und Edy Aschwanden. Zu neuen Ehrenmitgliedern mit 15 Jahren Vereinstreue konnten Konrad Gamma und Veronika Volkart ernannt werden. Für 20 Jahre wurden Carmen Peter, Monika Inderbitzin und Karin Zurfluh geehrt. 30 Jahre dabei ist Annegret Furrer und 35 Roli Triulzi. Auf lange 40 Jahre Mitgliedschaft dürfen Sepp Aschwanden und Rico Vanoli zurückblicken. Am längsten dabei von den Geehrten ist mit 55 Jahren Edgar Arnold. Sie alle durften die Gratulationen, den Dank und ein Präsent entgegennehmen.

Mit der Hoffnung auf definitiv bessere Zeiten schloss die Präsidentin Monika Inderbitzin die 111. Generalversammlung des Musikvereins Flüelen mit den Worten «In Freud und Leid zum Spiel bereit». (pd/RIN)