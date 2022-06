20 Freiwillige machten die Flüeler Wanderwege wieder flott

Flüelen Wanderwegkommission und Biker sanieren gemeinsam Wanderwege Zwanzig freiwillige Helfer, unter ihnen viele Biker, unterstützten die Flüeler Wanderwegkommission am «Trailputztag». Georg Epp 19.06.2022, 20.27 Uhr

In vielen Urner Gemeinden gibt es eine Wanderwegkommission, die vor allem im Frühling oder Vorsommer die Wanderwege kontrolliert und in Stand setzt. Am vergangenen Samstag, 11. Juni, war dies in Flüelen wieder der Fall. Die Flüeler Wanderwegkommission mit Bruno Arnold und Wisi Hänsli an der Spitze motivierte zwanzig Helfer, unter ihnen einige Biker, um in den Gebieten Eggeli, Gruonbergli, und Hüttenboden mit Pickel und Hacke ausgerüstet, die Wanderwege in Schuss zu bringen. In Gruppen aufgeteilt wurden am sogenannten «Trailputztag» defekte Tritte ersetzt, verstopfte Wasserläufe freigelegt und schmutzige Querrinnen gereinigt. Hoch motiviert wurde ganze Arbeit geleistet. Zum Schluss wurden die Wege mit dem Rechen von Laub und Geäst befreit und wieder piekfein herausgeputzt. Nach getaner Arbeit lud die Wanderwegkommission zum gemeinsamen Grillplausch in der Guidalihütte im Gruontal ein.