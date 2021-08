Flüelen: Neues Löschfahrzeug für die Werkhof-Feuerwehr

Flüelen Die Feuerwehr hat ein neues Löschfahrzeug und neue Kompetenzen Die Werkhof-Feuerwehr hat ein neues Universallöschfahrzeug erhalten. Das können sie brauchen, denn ihr Einsatzgebiet wurde erweitert. Urs Hanhart 12.08.2021, 16.02 Uhr

Im Werkhof Flüelen ging am Donnerstag mächtig die Post ab. Die dort stationierte Feuerwehr stellte vor Ort bei einer kurzen Einsatzübung ihre Schlagkraft eindrücklich unter Beweis. Das Löschfahrzeug rückte an und die Feuerwehrmänner montierten in Windeseile zwei Schläuche. Ab dem Eintreffen verstrichen kaum zwei Minuten, bis daraus mit grossem Druck Wasser schoss. Man sah sofort, dass alle Handgriffe perfekt sassen und keine Zeit vergeudet wurde. «Wir halten wöchentlich Übungen ab. Zudem gibt es vier Ausbildungsmodule pro Jahr zu Spezialthemen», sagte Fabian Tresch, Kommandant der Werkhof-Feuerwehr, die insgesamt 31 Mann umfasst, und Leiter der Betriebsleitzentrale.