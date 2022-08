Zeugen gesucht: Unbekannte Substanz am Lakeside Electro

Flüelen Unbekannte mischen zwei Frauen an Party Substanz ins Getränk Am Lakeside Electro wurde zwei Frauen durch einen unbekannten Täter eine unbekannte Substanz ins Getränk gemischt. Nachdem Strafanzeige eingereicht wurde, sucht die Polizei Zeugen. 17.08.2022, 15.42 Uhr

Die zwei betroffenen Frauen beklagten sich am 1. August über Kopfschmerzen. Eine der beiden konnte sich gar nicht mehr an die ganze Nacht vom 31. Juli auf den 1. August erinnern, welche die beiden am Lakeside Electro in Flüelen verbracht hatten. Beide Frauen mussten sich in ärztliche Obhut begeben. Es wurde Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht.