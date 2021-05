Flüelen/Isenthal Zwei Unfälle auf E-Bikes: Lenker verletzen sich mittelschwer Zwei Selbstunfälle auf Elektrofahrrädern riefen am Samstag die Rettungskräfte auf den Plan. Ein 64-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau verletzten sich bei den Stürzen. 10.05.2021, 17.04 Uhr

(pd/RIN) Gleich zwei Unfälle mit Elektrofahrrädern ereigneten sich innerhalb von drei Stunden am Samstagnachmittag im Urner Unterland. Gegen 13.20 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Axenstrasse von Norden her in Richtung Flüelen. Beim Verlassen des Radstreifens auf Höhe der Liegenschaft Axenstrasse 92 kollidierte er mit dem Randstein und kam zu Fall, schreibt die Kantonspolizei Uri in der Mitteilung. Beim Sturz zog sich der Zweiradlenker mittelschwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt.

Eine 54-jährige Frau fuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem E-Bike von Isenthal herkommend auf der Isenthalerstrasse bergab in Richtung Isleten. In einer starken Rechtskurve wurde sie durch einen korrekt entgegenkommenden Personenwagen überrascht, so die Kantonspolizei Uri. Die Radfahrerin korrigierte brüsk, verlor dabei die Kontrolle und stürzte kopfüber auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sie sich mittelschwer. Sie wurde vor Ort durch anwesende Fahrradfahrer erstbetreut und anschliessend ebenfalls durch ein Team des Rettungsdienstes Kantonsspital Uri in Spitalpflege überführt.