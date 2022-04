16 Urner haben am Nichtkranzer Schwingfest teilgenommen

Flüeli-Ranft Urner Schwinger am Nichtkranzer Schwingfest 16 Urner haben um eine Auszeichnung am Schwingfest gekämpft. Am Besten abgeschnitten haben Silvan Gisler und Lars Herger. 28.04.2022, 16.36 Uhr

Silvan Gisler aus Spiringen hat den geteilten 6. Rang geholt. Bild: PD/Jeannette Herger

80 Schwinger haben am Nichtkranzer Schwingfest in Flüeli-Ranft um die begehrten Auszeichnungen gekämpft. Darunter befanden sich auch 16 Urner, heisst es in einem Bericht über den Anlass. Die rund 400 Zuschauenden wurden mit interessanten Zweikämpfen im Sägemehlring unterhalten.