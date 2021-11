Generalversammlung Flüelen soll an der nächsten Fasnacht kochen Die Fidelitas Flüelen plant Fasnachtstage wie in früheren Zeiten. Thomas Bissig löst Kari Schilter im Präsidium ab. Georg Epp 08.11.2021, 05.00 Uhr

Sie feierten die gelunge GV der Fidelitas (von links): stehend Ivo Schumann, Marcel Walker, Christian Ziegler, Michi Infanger, Kari Schilter, Marco Käslin und sitzend die beiden neuen Ehrenmitglieder Sandro Stadler und Peter Wipfli. Bild: Georg Epp (Flüelen, 5. November 2021)

Wer an der Generalversammlung der Fidelitas teilnimmt, der erhofft sich Geselligkeit und Spass. Sehr viel Spass erlebten am Freitag 79 Versammlungsteilnehmer im Hotel Tourist in Flüelen. Weil die GV 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden konnte, standen erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte zwei Generalversammlungen auf dem Programm. In Rekordzeit von nur fünf Minuten wurde die verpasste Generalversammlung 2020 nachgeholt mit den Bedingungen, nur einmal zu klatschen. Wortmeldungen wurden nur im Notfall zugelassen. Ob man mit dieser Rekordzeit ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen wird, konnte noch nicht eruiert werden.

Die 98. Ordentliche Generalversammlung dauerte dann doch etwas länger. In kurzem Memento gedachte man der beiden verstorbenen Ehrenmitglieder Hermann Sigrist und Walter Amrhein und würdigte ihre Leistungen in der Fidelitas Flüelen. Mit einem humorvollen Videobeitrag von der Studienreise des Vorstandes nach Adelboden wurden die Lachmuskeln erstmals richtig strapaziert. Präsident Kari Schilter präsentiert seinen Jahresbericht mit einer gelungenen Power-Point-Show. Im Mittelpunkt standen die reduzierten Samichlausaktionen im Coronajahr, das Zügeln der Fidelitas-Utensilien vom alten Schulhaus in den Stall Rudenzpark und die Sommerkatzenmusik 2021. Eine extreme Überraschung gelang Kassier Ivo Schumann: Er präsentierte Mehreinnahmen von 1542 Franken im Coronajahr.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Das humorvolle Demissionsschreiben von Präsident Kari Schilter musste akzeptiert werden. In Abwesenheit wurde Thomas Bissig einstimmig als Nachfolger gewählt. Die entstandene Lücke im Vorstand konnte mit Marcel Walker wieder geschlossen werden. Nach der neuen Postenverteilung präsentiert sich der Vorstand nun wie folgt: Präsident Thomas Bissig, Vizepräsident Ivo Schumann, Kassier Marco Käslin, Katzenmusikdirektor Michi Infanger, Materialverwalter Christian Ziegler, Sekretär Andreas Herger und Plakettenchef Marcel Walker. Im Amt bestätigt wurden auch die beiden Revisoren Lukas Eggimann und Erwin Gisler. Mit Peter Wipfli und Sandro Stadler gab es gleich zwei neue Ehrenmitglieder. Peter Wipfli war zehn Jahre im Vorstand und ist immer wieder Nothelfer, wenn die Kutsche nicht anspringt. Sandro Stadler ist seit 18 Jahren ein zuverlässiger Mann im Samichlausteam.

Ein grosser Dank und ein Abschiedsgeschenk ging an den abtretenden Präsidenten Kari Schilter, kleine Geschenke erhielten auch Romy Tresch fürs Schminken der Samichläuse und Schmutzlis und ein Treuegeschenk erhielt Kari Arnold («Potsch») als Nachschubfahrer der Chlaustouren. Ein riesiges Dankeschön und auch ein Geschenk ging an das Wirtepaar Sonja und Peter Arndt. Mit längeren Standing Ovations bedankte sich die Fidelitasfamilie für alles, was die Familie Arndt in den vergangenen Jahren geleistet hat. Es kam etwas Wehmut auf, denn allen Anwesenden wurde bewusst, dass dies die letzte Generalversammlung im Hotel Tourist war. In einem Monat werden bekanntlich die Hoteltüren für immer schliessen.

Die Samichlausaktivitäten werden wieder wie in früheren Zeiten durchgeführt, ein Sicherheitskonzept ist mit der Gemeinde abgesprochen worden. Am 4. Dezember ist der Chlauseinzug mit Weihnachtsmarkt und an den Folgetagen werden auch die Haushalte besucht.

Auch an der Fasnacht soll alles wieder wie einst ablaufen, allerdings wird dieses Jahr keine Programmbroschüre gedruckt. Haupttag der Flüeler Fasnacht ist und bleibt der Fasnachtssonntag, der am 27. Februar 2022 mit Bühnenshow im Rudenzpark über die Bühne gehen soll. Das Motto der Flüeler Fasnacht heisst: «Flüelen kocht».

100 Jahre Fidelitas Flüelen in Sichtweite

In zwei Jahren feiert die Fidelitas Flüelen ihr 100-jähriges Bestehen. Ehrenmitglieder und Vorstand haben bereits Ideen gesammelt, um das Jubiläum würdig zu feiern. Der Vorstand fordert aber alle Flüeler Fasnächtler auf, bis Ende April 2022 gute Impulse und Ideen zu melden. Geplant ist bis zu diesem Jubiläum auch, die Fasnachtskutsche aufzufrischen. Zum Ausklang der gelungenen Generalversammlung konnte gleich zwei Vorstandsmitgliedern zum 27. Geburtstag gratuliert werden, nämlich Michi Infanger und Ivo Schumann.