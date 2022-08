Airline Edelweiss tauft neuen Airbus auf den Namen "Oberalp"

Flugzeug Neuer Airbus mit Bezug zu Uri: Edelweiss fliegt neu mit «Oberalp» um die Welt Die Fluggesellschaft benennt ihr neuestes Flottenmitglied nach dem Pass, der Uri mit Graubünden verbindet. Neben Vertretern aus dem Tourismus wohnten auch Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Ursern der Taufe am Flughafen Zürich bei. 30.08.2022, 10.00 Uhr

Edelweiss-CCO Patrick Heymann (Zweiter von links) und Thomas Christen, Direktor von Andermatt-Urserntal Tourismus (Dritter von rechts), enthüllen den Namen des Airbusses. Bild: Christian Dancker/PD (Kloten, 24. August 2022)

«Wo Edelweiss zu Hause ist» – nach diesem Motto benennt die Ferienfluggesellschaft Edelweiss jeweils ihre Flugzeuge: Nach Regionen, in denen das Markenzeichen der Airline, das Edelweiss, heimisch ist. Am 24. August wurde der Airbus A320 mit der Immatrikulation HB-JLS am Flughafen Zürich auf den Namen «Oberalp» getauft. Damit prangt nun der Name des Passes, der den Kanton Uri mit Graubünden verbindet, auf dem neuesten Flottenmitglied der Airline.