Föhnsturm führte zu Stromunterbrüchen im Kanton Uri

(jus) Der heftige Föhnsturm führte am Samstag, 23. November, zu mehreren Netzunterbrüchen im Verteilnetz des Elektrizitätswerks Altdorf (EWA). Der Föhnsturm knickte einige Freileitungsholzstangen, was zu Netzunterbrüchen führte, schreibt der Energiedienstleister in einer Mitteilung. Weitere Schäden entstanden durch abgeknickte Bäume, die an mehreren Orten auf die Freileitung stürzten und diese beschädigten. Betroffen waren unter anderem Leitungsabschnitte in Spiringen, Attinghausen, Unterschächen, Bürglen und auf dem Arni in Gurtnellen. Die Schäden konnten gemäss EWA rasch behoben werden.