Leserbrief von Ruedi Cathry zum Axenprojekt

Kopf durch die Wand oder Vernunft, was geht vor? Zu den Beschwerden zum Bau der neuen Axenstrasse. 11.08.2022

Das Bundesverwaltungsgericht hat nun die Beschwerde der Umweltverbände gegen den Bau der A4 Neue Axenstrasse in sämtlichen Punkten abgewiesen. Ein klarer Entscheid in dieser Hinsicht. Seit über 50 Jahren ist das Projekt Neue Axenstrasse ein Thema. Es kann sich kein Mensch vorstellen, dass solch ein notwendiges, sicherheitsrelevantes Projekt einfach nicht realisiert werden kann. Natürlich ist zu werten, dass der politische Prozess und das Bewilligungsprozedere einzuhalten sind. Es ist aber auch zu werten, dass man hier, bei derartigen Einschätzungen, mit dem Kopf durch die Wand gehen will. Hier wird einzig und alleinig Verzögerungstaktik an den Tag gelegt.