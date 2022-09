Forum Ein kluger Wahlvorschlag Zum Artikel «FDP Altdorf stellt drei Kandidierende» vom 8. August. 19.09.2022, 17.10 Uhr

Zwar habe ich mein Heu selten auf der gleichen Bühne wie die FDP. Aber mit der Nominierung von Isabell Herger-Trüb für den Schulrat von Altdorf unterbreitet die Partei dem Stimmvolk einen klugen Vorschlag.

Isabell Herger-Trüb ist mutig, engagiert, zuverlässig und an Bildungspolitik sehr interessiert. Mit zwei Kindern im Schulalter weiss sie, was die Schule in der heutigen digitalen Welt leisten muss. Sie engagiert sich seit Längerem in diesem Gebiet und wird ihren Beitrag zu einem guten Gelingen leisten. Ich habe sie mit Überzeugung bereits gewählt.

Annalise Russi, Alt-Landrätin Grüne, Altdorf