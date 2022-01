Forum Jüngere Generation stärker einbinden Zur Ersatzwahl eines Urner Landrichters am 13. Februar. 24.01.2022, 17.59 Uhr

In den Urner Gerichten wird stets auf eine breite Abstützung geachtet. Verschiedene Parteien sollten vertreten sein: Menschen unterschiedlichen Alters, Frauen und Männer. Im Urner Landgericht ist die Generation U40 nur durch eine Person vertreten. Mit der Wahl des SVP-Kandidaten Martin Christen bietet sich die Chance, die jüngere Generation stärker in die nebenamtlichen Tätigkeiten im Kanton Uri einzubinden. Wählen sie am 13. Februar für ein ausgewogenes Urner Landgericht Martin Christen aus Altdorf.