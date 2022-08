Forum «Liebe Urnerinnen und Urner, der Kanton Uri hört nicht bei Erstfeld auf» Zu den Zuständen auf den Hauptstrassen des Urner Oberlands. 03.08.2022, 05.00 Uhr

Es herrschen Zustände auf der Hauptstrasse im Urner Oberland, die man noch nie gesehen hat. Kaum werden zwei Kilometer Stau im Radio oder auf dem Navi gemeldet, verlassen die Mehrheit der Automobilisten in Amsteg die Autobahn und fahren via Intschiflüeh durch die pittoresken Dörfer des Urner Oberlands. Ziel ist jedoch selten der wunderschöne Arnisee oder die weltbekannte Kirche von Wassen. Nein, auch die zahlreichen SAC-Hütten in der atemberaubenden Göscheneralp werden von den gestressten Autofahrern derzeit wenig angefahren. Eine Wanderung in das wildromantische Unteralptal bei Andermatt oder ein Besuch des Turms, Wahrzeichen des sympathischen Dorfes Hospental, kommt für die Urlauber derzeit nicht in Frage.

Die Urner Polizei macht nun einen ersten Schritt in die richtige Richtung mit dem Pilotprojekt mit gesperrter Autobahneinfahrt Wassen. Warum aber nicht gleich mittels Polizeikontrollen vor der Intschiflüeh die Urlauber stoppen und in Amsteg auf die Autobahn lotsen? Nur diese Lösung würde das Chaos im Urner Oberland verhindern. In einem nächsten Schritt könnten schliesslich die Einfahrten Amsteg und Erstfeld gesperrt werden.

Liebe Urnerinnen und Urner, der Kanton Uri hört nicht bei Erstfeld auf. Denkt auch an eure Leute im Oberland. Wir Urner müssen zumindest in Sachen Verkehrspolitik zusammenstehen und eine für alle einigermassen erträgliche Lösung finden. Knapp 37’000 harte Köpfe funktionieren besser zusammen. Hört endlich auf mit eurem Gärtchendenken und steht zusammen für bessere Zustände auf den Urner Strassen. Ich bin überzeugt, dass der Urner Land- und Regierungsrat mit Weitsicht reagieren wird und eine zukunftsorientierte Lösung findet. Der Kantonspolizei wünsche ich bis dahin weiterhin viel Nerven mit den Durchreisenden.

Gabriel Walker, Gurtnellen