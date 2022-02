Landgericht Uri: Thomas Ziegler hat die besten Voraussetzungen

Forum Thomas Ziegler ist ein Kandidat mit besten Voraussetzungen Zur Ersatzwahl eines Urner Landrichters am 13. Februar Agnes Schelbert, Altdorf 06.02.2022, 16.54 Uhr

Beim Chorsingen braucht es verschiedene Fähigkeiten, die ich auch von einem Landrichter erwarte: aufmerksam sein, zuhören können, Harmonien und Misstöne heraushören, sich im richtigen Moment einbringen, in einem Team seinen eigenen Anteil leisten, mit Begeisterung und Ausdauer dabei sein. Dies alles bringt Thomas Ziegler in hohem Masse mit.

Doch nicht nur beim Singen im Cäcilienverein Altdorf, sondern auch mit seiner zupackenden und verlässlichen Art, die er in verschiedenen Organisationskomitees in kulturellen Bereichen eingebracht hat, hat er mich überzeugt. In angeregten Diskussionsrunden nach einer Probe hört er zu, fragt differenziert nach und tut seine wohlbegründete Meinung kund, während er andere Ansichten gelten lässt.

Er ist jemand, der sich einsetzt für das, was ihm wichtig ist. Er geht auf Menschen zu und sucht das Gespräch. Es freut mich, dass er seine vielseitige Lebenserfahrung aus Familie, Beruf, Politik und Freizeit in diese neue Herausforderung am Landgericht Uri einbringen will. Ich bin überzeugt, dass Thomas Ziegler, Altdorf, ein engagierter Landrichter wäre. Meine Stimme ist ihm gewiss.