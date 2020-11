Fragen & Antworten Kantonsarzt, Gesundheitsdirektor und Landammann zur aktuellen Coronasituation in Uri Schutzkonzepte, Testkapazität, Quarantäne und wirtschaftliche Hilfe – Gesundheitsdirektor, Kantonsarzt und Landammann behandeln die brennendsten Fragen. Eine Übersicht. Markus Zwyssig 12.11.2020, 17.50 Uhr

Während der November-Session des Landrats im grossen Uristiersaal galt Maskenpflicht. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. November 2020)

Zurzeit gibt es 150 aktive Covid-Fälle. Hospitalisiert sind fünf Patienten. Drei Personen befinden sich auf der Pflegestation Covid im Kantonsspital Uri. Zudem werden zwei Patienten auf der Intensivstation beatmet. Gesundheitsdirektor Christian Arnold sieht im Kanton Uri eine leichte Entspannung: «Die eingeführten strengeren Massnahmen mit einer ausgeweiteten Maskenpflicht zeigen eine gewisse Wirkung bei den Fallzahlen.» Für eine verlässliche Aussage, was die Massnahmen bringen würden, sei es noch zu früh. «Uri steht aber grundsätzlich gut da.» Auch funktioniere die Zusammenarbeit und der Austausch mit den anderen Spitälern der Zentralschweiz. «Zurzeit wird eine Person aus dem Kanton Schwyz in der Intensivstation im Kantonsspital Uri beatmet.»

Es stimmt, dass es in zwei Fällen zu Verwechslungen des Testergebnisses beim externen Analyselabor kam. Die administrativen Fehler wurden aber umgehend durch die Firma korrigiert. Zudem gingen in zwei Fällen ebenfalls beim externen Analyselabor die Abstrichproben verloren, sodass diese wiederholt werden mussten. Es ist aber nicht so, dass sich im Kanton Uri Fälle von falschen Resultaten häufen.

Ordnet der Kantonsarzt Quarantäne an, ist das zwar eine einschneidende Einschränkung der persönlichen Freiheit. Diese hilft aber, dass sich das Coronavirus nicht noch stärker verbreitet. Das zeigten die Zahlen: 30 bis 50 Prozent der positiv getesteten Personen in Uri befinden sich in Quarantäne. «Das Contact-Tracing dient also ganz klar dem Schutz der Gesellschaft, hilft aber auch der Wirtschaft, dass sich nicht noch mehr Menschen anstecken und dadurch beruflich ausfallen», sagt Christian Arnold.

Die Personen, die für das Contact-Tracing verantwortlich sind, machen Stichproben und fragen bei Menschen nach, ob sie sich auch tatsächlich in Quarantäne befinden. «Auch wenn natürlich nicht alle über die angeordneten Massnahmen erfreut sind, halten sich die Urner gut an die Quarantäne», versichert Christian Arnold. «In ganz wenigen Fälle brauchten Menschen eine zweite Aufforderung.» Bisher wurde aber keine Verzeigungen ausgesprochen, wie Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti sagte.

Wird vom Kantonsarzt Quarantäne angeordnet, kann der Arbeitgeber bei der Ausgleichskasse einen Antrag auf Erwerbsausfall stellen, so Christian Arnold. Die betroffenen Personen müssen in Quarantäne und erhalten mindestens 80 Prozent ihres Lohnes. Anders sieht es aus, wenn es sich um ein Selbstverschulden handelt und man in ein Risikogebiet gereist ist. Da müsse man Ferien beziehen oder Überstunden abbauen.

Auch die Urner Gastrobranche ist sehr stark von der Pandemie betroffen. Die Massenquarantäne nach zwei Coronafällen in der «Tellenbar» und im «Londoner» sorgten für zusätzliche Verunsicherung. Jeder Gastrobetrieb habe ein spezifisches Schutzkonzept, versicherte Christian Arnold. Diesbezüglich gebe es gute Vorgaben von Gastro Suisse und vom Bund. Mit der Registrierungspflicht kann bei einem Coronafall rasch reagiert und das Contact-Tracing ausgelöst werden. «Wenn in einem Restaurant sämtliche Schutzmassnahmen eingehalten werden, müssen nur die Menschen, welche mit der positiv getesteten Person am selben Tisch sassen, in Quarantäne gesetzt werden», so Arnold. Es sei aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen wichtig, dass ein Besuch im Restaurant möglich bleibe und dass man sich dabei auch sicher fühlen könne.

Kantonsarzt Jürg Bollhalder ist überzeugt, dass die Kleinheit hilft, dass Uri eine kontrolliertere Situation als anderswo hat. Die Positivitätsrate liege bei 20 bis 25 Prozent, das heisst ein Fünftel oder ein Viertel der Tests fallen positiv aus. «Diese Zahlen zeigen, dass es Infizierte geben muss, die gar nicht erfasst werden, weil sie sich nicht testen lassen», so Bollhalder. An den Testkapazitäten liege es aber nicht: «Wir könnten drei bis viermal so viele Menschen testen». Aber das gehe nur, wenn die Betroffenen dies auch zuliessen. Und weil sicherlich in Uri einige Menschen unterwegs seien, die das Coronavirus in sich tragen würden, rät der Kantonsarzt, sich regelmässig die Hände zu waschen, zu desinfizieren und bei geringem Abstand eine Maske zu tragen.

Die Härtefallregelung des Bundes befindet sich zurzeit in der Vernehmlassung. Gemäss Landammann Urban Camenzind will der Bund 200 Millionen Franken zur Verfügung stellen. Uri hat die Möglichkeit, davon rund 650'000 Franken auszulösen. Voraussetzung ist, dass der Kanton gleich viel zahlt wie der Bund. Im Frühling standen 1,1 Millionen Franken für Härtefälle aus dem Wirtschaftsförderungfonds zur Verfügung. Die entsprechenden Eingaben wurden Ende Oktober abgeschlossen. Zurzeit werden 10 Gesuche noch behandelt. Zwischen 300'000 bis 400'000 Franken wurden beantragt und zum Teil schon ausbezahlt. Sehr stark betroffen sind Reisebüros, Busunternehmer sowie die Gastro- und Veranstaltungsbranche.