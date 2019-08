Frauenfussball: FC Altdorf und FC Schattdorf beschreiten neue Wege Die Urner Frauenfussballmannschaften agieren neu unter dem Namen SG Schattdorf/Altdorf mit zwei Teams. Ronny Arnold

Nadine Scheiber (links) vom FCS und Salomé Stutz vom FCA werden neu gemeinsam für die SG Schattdorf/Altdorf spielen. (Bild: Ronny Arnold)

Konnte man nach dem 2. Liga-Aufstieg der Altdorfer Frauen und dem dortigen Ligaerhalt der Schattdorferinnen noch auf ein Derby hoffen, hat sich in der Sommerpause so einiges verändert. Da die beiden Teams teilweise in der Vergangenheit bei personellem Mangel auf gegenseitige Unterstützung angewiesen waren, und dieser Austausch in der gleichen Liga nicht mehr möglich ist, haben sich die Verantwortlichen entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Kurzerhand wurde eine Spielgemeinschaft ins Leben gerufen, welche allen Frauen die Möglichkeit bieten soll, regelmässig zur Spielzeit zu kommen. Neu gibt es die SG Schattdorf/Altdorf I in der 2. Liga. Diese wird trainiert von Silvan Kempf, René Fedier und Tim Megert. Auch wenn diese Mannschaft auf dem Papier dem FC Altdorf angeschlossen ist, wird das Team einzelne Heimspiele in Schattdorf absolvieren.

Die Mannschaften wurden gemischt

Als zweite Mannschaft wurde die SG Schattdorf/Altdorf II ins Leben gerufen, die in der 3. Liga agieren wird. Trainiert wird diese Mannschaft von Dani Gnos und Heidi Scheiber. Dieses Team ist dem FC Schattdorf angeschlossen, wird aber ebenfalls gewisse Heimspiele auf Altdorfer Terrain absolvieren. Nicht nur der Name ist anders, sondern auch die Teamzusammenstellungen. So wurden beide Mannschaften gemischt mit Altdorferinnen und Schattdorferinnen.

Diese neue Zusammenarbeit im Urner Frauenfussball wird am Ende der Saison ausgewertet, möglich sind bei gutem Verlauf zukünftig auch Anpassungen im optischen Auftritt oder gar dem Namen. Erste Gelegenheit die Mannschaften bei einem Heimspiel zu unterstützen, gibt es bei der SG Schattdorf/Altdorf I am Sonntag, 15.30 Uhr, auf der Altdorfer Schützenmatte gegen Luzern II. Die SG Schattdorf/Altdorf II bestreitet ihren ersten Heimauftritt auf dem Sportplatz Grüner Wald am Sonntag, 1. September, 13 Uhr, in Schattdorf gegen den FC Baar 2.