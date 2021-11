Drei Urner Landrätinnen besuchten Frauensession in Bern

Frauensession 2021 Drei Urner Landrätinnen machen sich in Bundesbern für die Gleichstellung stark Am Freitag und Samstag wurde in Bern die von der Alliance F organisierte Frauensession durchgeführt. Den Kanton Uri vertraten drei Landrätinnen, die sich in Sachen Lohngleichheit, Arbeitsgesetz und Mutterschaftsversicherung einbrachten. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Vor 30 Jahren trafen sich Teilnehmerinnen aus der ganzen Schweiz zur ersten Frauensession in Bundesbern. Einige Themen von damals sind heute dank hartnäckiger Arbeit von Vorgängerinnen Geschichte, über andere sprachen die rund 250 Teilnehmerinnen am Freitag und Samstag noch immer. 23 Vorstösse aus acht Kommissionen wurden diskutiert, Miriam Christen-Zarri, anwesende Landrätin aus Bürglen, spricht von «intensiven Tagen».

Diese drei Landrätinnen vertraten den Kanton Uri bei der Frauensession in Bern. Von links: Chiara Gisler, Eveline Lüönd und Miriam Christen-Zarri. Bild: PD

Christen wirkte zusammen mit der Urner Landrätin Chiara Gisler aus Altdorf in der Kommission für Arbeit und Absicherung mit. Letztere stellte den Minderheitsantrag zur Motion «Schaffung einer unabhängigen Bundesbehörde zur Durchsetzung der Lohngleichheit». Ziel davon ist, dass im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes der Aufenthaltsstatus von Menschen bei Lohnanalysen statistisch erfasst wird. Dies, da Menschen ohne Schweizer Pass trotz gleicher Arbeit oftmals weniger verdienen als jene mit Schweizer Pass. Betroffene Frauen würden durch dieses Lohndumping gleich zweifach diskriminiert. «Der Antrag ist eigentlich gut angekommen, ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten», sagt Gisler auf Anfrage. Abgelehnt wurde er trotzdem. Die Juso-Politikerin erklärt sich dies so: «Man hat gemerkt, dass viele der Anwesenden zu Beginn der Session noch sehr mehrheitsorientiert waren.» Das kam diesem Minderheitsantrag, der als erster zur Abstimmung kam, nicht zugute.

«Lücke muss unbedingt geschlossen werden»

Christen hielt ein Votum zum Thema Arbeitsgesetz. So sollen Arbeitnehmende in Privathaushalten ins Arbeitsrecht aufgenommen werden, damit sie dieselben Rechte und denselben Schutz wie andere Berufsgruppen erhalten. «Es sind vorwiegend Frauen, oftmals mit Migrationshintergrund, zwei vulnerable Gruppen, welche durch die Maschen fallen», rezitiert sich die Landrätin in einer Mitteilung.

«Indem die Arbeit in Privathaushalten dem Arbeitsgesetz unterstellt wird, kann ihre Erwerbstätigkeit und Absicherung massgeblich verbessert und die Gleichberechtigung gefördert werden.»

Laut Christen blieben ihre Worte unbestritten. «Man ist sich einig, dass diese Lücke unbedingt geschlossen werden muss», sagt sie auf Anfrage.

Ebenfalls aus Uri angereist ist Landrätin Eveline Lüönd. Sie wirkte in der Kommission für Landwirtschaft mit. Die Petition, für die sie sich einsetzte, soll den Bundesrat beauftragen, die aktuelle Situation rund um den Zugang zu einer Mutterschaftsversicherung zu analysieren und zu klären. Diese soll sicherstellen, dass gewordene Mütter eine Verdienstausfallentschädigung erhalten, unabhängig davon, ob sie vor der Geburt erwerbstätig waren oder nicht. Das soll nicht nur Landwirtinnen zugutekommen, sondern allen Frauen, die in einem vertraglich ungeregelten Verhältnis Arbeit leisten. «Die Petition durchzubringen, war weder in der Kommission noch in der Session ein Thema. Sie wurde mit 218 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und acht Enthaltungen angenommen», so Lüönd.

Gemeinsame Nenner finden

Die drei Urnerinnen hoffen, dass nun nicht wieder 30 Jahre bis zur nächsten Session vergehen. «Die zwei Tage haben gezeigt, dass man trotz der grossen Diversität der über 246 Frauen für ein gemeinsames Ziel einsteht», so Christen. Man habe gegenseitig Raum geschaffen, um sich anzuhören, sich über die Sprachbarrieren hinweggesetzt und Kompromisse gefunden. «Es wurde immer nach dem gemeinsamen Nenner gesucht, nie nach dem trennenden.»