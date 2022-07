Freiluft Film Viel Lustiges, aber auch ein Thriller: Das bietet das Open-Air-Kino in Altdorf Vom Mittwoch, 17. August, bis Samstag, 20. August, gibt es auf dem Lehnplatz in Altdorf vier Filme unter freiem Himmel zu erleben. Markus Zwyssig 25.07.2022, 14.18 Uhr

In rund einem Monat sind auf dem Unterlehn in Altdorf wieder Filme unter freiem Himmel zu sehen. Archivbild: Urs Hanhart (Altdorf, 22. August 2018)

Viel zu lachen gibt es beim diesjährigen Open-Air-Kino in Altdorf. Zudem wird es wohl einige Filmfans freuen, dass alle Filme in den Originalversionen mit deutschen Untertiteln zu sehen sind. Freiluft Film Altdorf bietet die ersten beiden Abende witzige Kost mit einigen bekannten Namen. So ist am Mittwoch, 17. August, die Komödie «Maison de Retraite» mit Gérard Depardieu zu sehen. Der 30-jährige Milann (Kev Adams) ist ein recht sympathischer Loser, der sich von Job zu Job hangelt und bei seinem Jugendfreund einquartiert ist. Als er sich eines Tages in dem Supermarkt, in dem er arbeitet, besonders über eine ältere Kundin aufregt, muss er 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Ausgerechnet Milann, der alte Leute hasst, wird in ein Altersheim geschickt, um überall auszuhelfen, wo es nötig ist. Dort trifft er auch auf einen ehemaligen Boxer (Gérard Depardieu). Zudem deckt der junge Milann hinter der scheinbar ruhigen Fassade des Altersheims eine dunkle Verschwörung auf. Der Film ist in Französisch mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Bei «Maison de Retraite» spielt Gérard Depardieu einen ehemaligen Boxer. Bild: PD

Eine Komödie mit Starbesetzung

Gleich mehrere bekannte Namen machen bei der Komödie «Official Competition» mit, die am Donnerstag, 18. August, gezeigt wird. Dabei geht es um einen milliardenschweren Unternehmer, der einen unvergesslichen Film drehen will. Und dabei ist ihm eben nur das Beste gut genug. Die exzentrische Filmemacherin Lola Cuevas (Penélope Cruz) wird rekrutiert, um bei diesem ehrgeizigen Unterfangen Regie zu führen. Vervollständigt wird das All-Star-Team durch zwei Schauspiel-Legenden: Hollywood-Frauenschwarm Félix Rivero (Antonio Banderas) und das Enfant terrible der Theaterwelt Iván Torres (Oscar Martínez), die gegensätzlicher nicht sein könnten. Beide sind Legenden – und einander nicht gut gesonnen. Um die Dreharbeiten nicht zu gefährden, stellt Lola die beiden auf immer exzentrischere Proben. Félix und Iván müssen sich nicht nur den Fallstricken ihrer Eitelkeit stellen, sondern auch ihrem eigenen Vermächtnis. Der Film ist auf Spanisch mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Penélope Cruz spielt in «Official Competition» eine exzentrische Filmemacherin. Bild: PD

In den Sümpfen von North Carolina liegen viele Geheimnisse

Einen Thriller gibt es am Freitag, 19. August, zu sehen und das notabene als Schweizer Premiere. «Der Gesang der Flusskrebse» basiert auf dem Bestseller-Roman von Delia Owens. Im Zentrum steht Kya (Daisy Edgar-Jones), die als junges Mädchen von ihren Eltern verlassen wird. In den gefährlichen Sümpfen von North Carolina zieht sie sich alleine gross und entwickelt sich zur scharfsinnigen und zähen jungen Frau. Jahrelang geisterten Gerüchte über das «Marschmädchen» durch das nahegelegene Örtchen Barkley Cove und schlossen sie von der Gemeinschaft aus. Als sich Kya zu zwei jungen Männern aus der Stadt hingezogen fühlt, eröffnet sich für sie eine neue, verblüffende Welt. Doch als einer von ihnen tot aufgefunden wird, sieht die Gemeinde sofort in Kya die Hauptverdächtige. Der Fall wird immer mysteriöser. Auf dem Lehnplatz in Altdorf ist der Film in Englisch mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Um einen mysteriösen Fall in den Sümpfen von North Carolina geht es im Thriller «Der Gesang der Flusskrebse». Bild: PD

Ein spektakulärer Diebstahl für einen guten Zweck beendet die Filmreihe

Am Samstag, 20. August, steht eine britische Komödie mit Jim Broadbent und Helen Mirren auf dem Programm. «The Duke» gründet auf wahren Begebenheiten und erzählt von einem der spektakulärsten Diebstähle aller Zeiten. Die Hauptfigur, Kempton Bunton, ein Mann aus der Arbeiterklasse Nordenglands, klettert eines Nachts durch ein Badezimmerfenster in die Londoner National Gallery. Dabei stiehlt er ein wertvolles Gemälde des Herzogs von Wellington. Grund für die Tat: Er wollte damit erreichen, dass die Regierung die Pensionierten von den Fernsehgebühren befreit.

Hinweis

Die Filme werden jeweils ab 21 Uhr auf dem Unterlehn zu sehen sein. Billette gibt es ab dem 1. August im Cinema Leuzinger sowie an der Abendkasse.