Freude bei Urner Wanderern: Diesjähriger Gotthardmarsch kann stattfinden Mit einem Corona-Schutzkonzept kann die Wanderung durchgeführt werden. 07.06.2020, 05.00 Uhr

Wanderleiter Paul Dubacher (Mitte) mit einer Wandergruppe. Bild: PD

(pd/lur)

Die Anmeldungen für den Gotthardmarsch, die wohl grösste Herausforderung für Wanderer in Uri, sind auch dieses Jahr sehr früh eingetroffen. Einige Interessierte musste man gar abweisen, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Und dann kam die Coronakrise und die Durchführung war plötzlich in Frage gestellt. Nach der Absage der Trainingsmärsche kommt nun die Erleichterung: Der Gotthardmarsch 2020 findet statt. «Der grosse Vorteil ist, dass unser Anlass im Freien stattfindet und mit maximal 110 Teilnehmern nicht als Grossveranstaltung gilt», sagt Paul Dubacher, Organisator und Wanderleiter.

Es gäbe natürlich einiges anzupassen und man musste ein Schutzkonzept ausarbeiten. Aber unter der Einhaltung bestimmter Bedingungen sei es möglich, die Veranstaltung durchzuführen. Schon jetzt gehe ein grosses Dankeschön an das Helferteam für die tatkräftige Unterstützung bei der diesjährigen aussergewöhnlichen Durchführung.

Nur gesunde Wanderer können teilnehmen

Teil der Bedingung ist, dass Personen mit Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen nicht am Gotthardmarsch teilnehmen dürfen. Man zähle hierbei auf das Verständnis der Wanderer, welche schon in der Vorbereitungszeit grosses Wohlwollen beweisen würden. «In diversen Gesprächen höre ich, dass Personen lange auf den Anlass trainiert haben und sie sehr auf die Durchführung hoffen», so Dubacher. Er freue sich, dass er die vielen jahrelangen Teilnehmer nicht enttäuschen muss und am Samstag, 20. Juni die Gruppe von Seelisberg auf den Gotthardpass führen kann.