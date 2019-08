Fünf Personen sind nach einer Frontalkollision in Hospental verletzt Am Samstagmorgen prallten zwei Autos auf der Gotthardstrasse frontal ineinander. Dabei wurden vier Personen erheblich und eine Person lebensgefährlich verletzt.

Eines der Autos nach dem Unfall. Bild: Kantonspolizei Uri (31. August 2019)

Bei einem Zusammenstoss von zwei Autos am Samstagmorgen wurden in Hospental fünf Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich. Drei Insassen wurden mit dem Rettungsdienst in das Kantonspital Uri überführt, zwei Personen mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen.

Der Unfall hatte sich gegen 9.45 Uhr ereignet. Ein 21-jähriger Autolenker war auf der Gotthardstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs und verlor im Gebiet «In den Bächen» kurz nach dem Restaurant Gotthard-Mätteli die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto mit Berner Kontrollschildern geriet auf die Gegenfahrbahn und stiess dort frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto mit Belgischen Kontrollschildern zusammen. Durch die Kollision drehte sich das in Richtung Passhöhe fahrende Fahrzeug um die eigene Achse und blieb anschliessend in der Mitte der Fahrbahn stehen. Das talwärts fahrende Auto prallte im Anschluss an die Kollision in die Leitplanke des dortigen Ausstellplatzes.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 180’000 Franken, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Der Unfallhergang wird von der Polizei untersucht. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Gotthardstrasse für rund drei Stunden gesperrt.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Uri ein Firstresponder, die Feuerwehr Andermatt, die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst Uri, die Rega, das Amt für Betrieb Nationalstrassen sowie ein privater Abschleppdienst.