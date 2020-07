Für diese Attinghauserin war die Lehre eine besondere Lebensschule Der Beginn der Ausbildung war für die 18-jährige Lea Zurfluh nicht einfach. Geholfen haben ihr Lehrbetrieb und Berufsschule. Inzwischen läuft es so gut, dass sie die Berufsmatura in Angriff nimmt. Markus Zwyssig 06.07.2020, 05.00 Uhr

Die KV-Lernende Lea Zurfluh aus Attinghausen an ihrem Arbeitsplatz in der Stiftung Behindertenbetriebe Uri. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 24. Juni 2020)

Der Start in die Lehre war nicht einfach. Lea Zurfluh konnte vor drei Jahren, statt im August, erst im Oktober kurz vor den Herbstferien mit ihrer KV-Ausbildung beginnen. Die junge Attinghauserin hatte damals eine schwierige Zeit mit psychischen Problemen. Aufgrund ihres Aufenthalts in der Psychiatrie Littenheid verzögerte sich ihr Lehrstart. «Es ist wichtig, dass man sich Hilfe holt. Man ist nicht alleine», sagt sie.

«Als ich aus der Schule kam, habe ich kaum einen Ton von mir gegeben», erinnert sie sich. «Es gab nicht eine klare Ursache für all das, viel kam damals zusammen.» Sie begann eine Verhaltenstherapie, die speziell auf Jugendliche abgestimmt ist. «Das war zwar sehr anstrengend, hat mir aber auch stark geholfen.»

Nicht mehr das Mauerblümchen von damals

Der Arbeitgeber, die Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU), und das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri kamen ihr entgegen. Sie konnte ihre Ausbildung zuerst in Teilzeit beginnen. «Das gab mir die Möglichkeit, dass ich mich weiterhin auf meine Therapie konzentrieren konnte.» Das Pensum konnte sie dann stets ein bisschen erhöhen, bis es vor eineinhalb Jahren bei 100 Prozent war. «Heute geht es mir viel besser», sagt sie in einem selbstsicheren Ton. «Ich bin nicht mehr das Mauerblümchen von damals.» Noch immer aber ist sie in Therapie und braucht Medikamente.

Ihre Krankheit hat die Arbeit während der Lehre beeinflusst. «Ich habe länger gebraucht, bis ich etwas konnte», blickt sie zurück. Weil sie sich aufgrund ihrer Erkrankung schlechter konzentrieren kann, muss sie viel aufschreiben und sich Notizen machen. Und vor allem zu Beginn brauchte sie viel Zeit für sich. Heute aber gehe alles besser, sagt die 18-jährige Attinghauserin. Sie könne mehr wieder sie selber sein.



Einen der letzten Flüge aus England erwischt

Bei der SBU arbeiten 190 Angestellte und 190 Mitarbeiter mit einer Beeinträchtigung. In diesem Jahr wird das Unternehmen 50 Jahre alt. Die Feierlichkeiten wurden aber wegen der Pandemie auf das kommende Jahr verschoben. Apropos Coronakrise. Die hat natürlich das letzte Lehrjahr wesentlich geprägt. Im Februar war Lea Zurfluh in England. Das war Teil eines vom BWZ Uri organisierten Kurses, um das Englischdiplom zu machen. Als sie am 8. März zurückflog, war der Flughafen fast leer. Zurück in der Schweiz hatte sie noch einen Tag Schule. Dann wurde der gewohnte Lernbetrieb im Schulzimmer eingestellt und es war Eigeninitiative gefragt.

«Es war zwar auch eine Herausforderung, aber das hat mir gefallen.» Sie gibt aber auch zu, dass sie unter dem Strich weniger gemacht hat, als es bei normalem Schulbetrieb der Fall gewesen wäre. Gar nicht gefallen hat ihr das ganze Hin und Her darüber, ob die Abschlussprüfungen nun stattfinden oder nicht. Sie lernte weiter, wie wenn die Prüfungen normal stattfinden würden. «Von allen Seiten kamen andere Informationen.» Schliesslich zählten dann aber doch die Erfahrungsnoten der Schule, die Beurteilung der Arbeits- und Lernsituationen sowie der Prozesseinheiten im Betrieb.

Das der Abschluss nur im kleineren Rahmen gefeiert wird, findet sie nicht so schlimm. «Der Gedanke, bei einer grossen Feier im Theater Uri auf der Bühne zu stehen, war für mich nicht so prickelnd», sagt sie. Alles in allem sei es ohne Abschlussprüfungsstress schon ein bisschen ein Schokoleben gewesen. «Trotzdem hoffe ich, dass unser Abschluss wie jeder andere betrachtet wird – nicht, dass es dann heisst, das war halt ein 2020er.»

In der Werkstatt und der Wäscherei ausgeholfen

«Die Coronazeit war sehr speziell, auch im Betrieb», sagt Lea Zurfluh. Sehr viele Menschen waren nicht mehr bei der Arbeit und auch die Wohngruppen wurden geschlossen. In dieser Zeit arbeitete sie denn nicht nur im Büro, sondern auch in der Werkstatt. Sie habe ausgeholfen, wo immer ihre Arbeitskraft gefragt war. Gearbeitet hat sie auch in der Wäscherei. «Das war strenge Arbeit, aber die Erfahrung war für mich wichtig.» Sie habe einiges dazugelernt. Es braucht viele Abklärungen, denn die Schutzmassnahmen änderten sich laufend. Inzwischen sind alle zurück an der Arbeit und auch die Wohngruppen sind wieder offen. Im Restaurant werden auch externe Gäste empfangen. Noch immer wird aber sehr viel Wert auf die notwendigen Schutzmassnahmen gelegt.

Lea Zurfluh hat bei ihrer Arbeit viele Kontakte über Internet und Telefon. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 24. Juni 2020)

Wer sich Zeit nimmt für Menschen mit Beeinträchtigung, spürt Dankbarkeit

Besser kennen gelernt hat sie Menschen mit einer Beeinträchtigung und ihre Anliegen. «Es wurde mir viel bewusster, welche Barrieren jemand aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung hat. Ich wurde viel sensibler darauf, was schwierig respektive gar nicht zu meistern ist.» Wenn sie am Empfang arbeite, habe sie Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen. Da kämen auch immer wieder Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung vorbei. Und auch im Büro arbeiten Menschen mit einer Einschränkung. Regelmässig holt ein Mitarbeiter das Plastik zum Recyclen ab. «Er kann sehr schlecht reden und ist stark beeinträchtigt», sagt Lea Zurfluh. «Wir unterhalten uns jeweils mit ihm.» Er bleibe ein bisschen und schaue zu. «In der SBU ist es möglich, den sozialen Kontakt zu pflegen.» Sie spürt denn auch Dankbarkeit. «Schön, bist du da», bekomme sie zu hören oder: «Ich habe dich gern». Es habe ihr sehr geholfen, dass sie anderen Menschen etwas bedeute und ihnen etwas Gutes tun könne.

Die Lehre war für Lea Zurfluh auch eine Lebensschule. «Ich habe sehr viel dazugelernt in den drei Jahren», sagt sie. «Die Arbeit gefällt mir sehr gut.» Daher will sie nun auch weiter lernen. Sie hat sich entschlossen, in einem einjährigen Vollzeitstudium die Berufsmatura in Richtung Gesundheit und Soziales zu machen. «Ich könnte mir gut vorstellen, danach im Personalwesen oder im Pflegebereich tätig zu sein.»

Alle zogen am selben Strick

Lehrmeister Geni Kurmann, der bei der SBU für Finanzen und Administration verantwortlich ist, freut sich, dass Lea Zurfluh die Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat. «Das hat so gut geklappt, weil alle am selben Strick gezogen haben», ist er überzeugt. In der SBU werden zwei Lehrstellen im KV-Bereich angeboten. Er hat festgestellt, dass dafür nicht mehr so viele Bewerbungen eingehen wie früher. Ein Problem sei, dass die Lehrstellen immer früher besetzt werden. «Die Lehrbetriebe wollen sich die besten Abgänger mit einer Zusage rechtzeitig sichern.»

